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Жінки-військовослужбовці отримають нову форму та полегшені бронежилети

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Жінки-військовослужбовці отримають нову форму та полегшені бронежилети
У Міноборони пообіцяли літню польову форму для жінок
фото:atlanticcouncil

Фахівці опрацьовують та враховують зауваження і пропозиції військовослужбовиць при пошиві нової форми 

Міністерство оборони працює над забезпеченням Збройних Сил України необхідними ресурсами, зокрема йдеться про потреби жінок, які служать в лавах армії. Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Її слова цитує  Армія Inform.

«Головна мета Міністерства оборони залишається незмінною – бути опорою дня наших Збройних Сил. Ми працюємо над забезпеченням Збройних Сил України необхідними ресурсами.  Триває робота щодо постановки на забезпечення жіночих бронежилетів, бронежилетів з позитивною плавучістю та бронежилетів полегшених», – сказала Ганна Маляр. Вона додала, що відомство зацікавлене  в максимальному розширенні кола виробників і постачальників цих засобів індивідуального захисту для  воїнів

Заступниця міністра оборони України також зазначила, що зараз підрозділи Міноборони за участі волонтерських організацій працюють над впровадженням костюма літнього польового та спідньої білизни для жінок-військовослужбовців.

«На завершальному етапі – розробка відповідної нормативно-технічної документації на спідню білизну. Щодо костюма літнього польового для жінок, завершено другий етап військових дослідницьких випробувань. Наші спеціалісти опрацьовують та враховують зауваження і пропозиції наших військовослужбовиць, які безпосередньо здійснювали ось цю дослідну експлуатацію», – сказала Ганна Маляр.

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Насамперед на фронті зараз потрібні люди, які володіють іноземними мовами. Про це розповів начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Володимир Арап. За його словами, знання іноземних мов призовників, дозволить співпрацювати з інструкторами різних країн, які виділяють озброєння та техніку Україні. Саме таких людей шукатимуть у Збройних силах України у рамках літньої кампанії з мобілізації.

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Теги: Міноборони армія воєнний стан мобілізація озброєння

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