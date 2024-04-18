Деякі працівники «поліції ДНР» не колаборанти? СБУ шокувала відповіддю

Факт роботи в поліції «ДНР» до травня 2022 року не можна кваліфікувати як колабораційну діяльність

Робота людини в так званій «поліції ДНР» до травня 2022 року не кваліфікуватиметься як колабораційна діяльність. Однак якщо знайдуть докази її протиправної діяльності проти України за іншими статтям, то людина буде покарана. Про це повідомила керівниця пресслужби Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа на запит «Укрінформу».

Зокрема, журналіст поцікавився, чи притягатиметься до відповідальності за українським законодавством людина, яка з 2014 року кілька років працювала в поліції «ДНР», а потім вийшла там на пенсію.

«Сам факт роботи в поліції «ДНР» до травня 2022 року не можна кваліфікувати як колабораційну діяльність, бо стаття Кримінального кодексу України (ст. 111 «Колабораційна діяльність») з'явилась тільки у травні 2022 року. Але якщо будуть докази, то можна кваліфікувати за іншими статтями», – пояснила Прищепа.

Щодо правоохоронців-пенсіонерів, які працювали раніше в «ДНР», вона уточнила, що їх можна притягнути до відповідальності, якщо будуть отримані докази їхньої протиправної діяльності у рамках статей 258-3 (участь у терористичній групі), 109 (дії або заклики, спрямовані на повалення Конституційного ладу України) або 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

«Якщо будуть докази, то обов'язково будуть притягнуті до відповідальності. Бо строків давності щодо злочинів проти національної безпеки немає. Але тут потрібні підтверджуючі документи та свідки», – додала вона.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у колабораційній діяльності п’ятьом правоохоронцям Донецької області, які після повномасштабного вторгнення Росії зрадили присягу й перейшли на бік ворога.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін змінив статус Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника. Відтепер вони перестали бути «тимчасово виконуючими обов'язки ватажків ЛНР і ДНР», а стали повноцінними «главами» квазіутворень.