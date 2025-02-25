Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чи витримає Україна без військової підтримки США: аналіз Politico

Катерина Чернишова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чи витримає Україна без військової підтримки США: аналіз Politico
Аналітики стверджують, що ЄС не готова цілком замінити допомогу США на полі бою
фото: pixabay

Втрата підтримки від Вашингтону може стати критичним ударом для фронту

Ультиматуми американського лідера Дональда Трампа в бік України змушують європейські країни усвідомити, що у разі провалу домовленостей США можуть припинити озброювати Київ. Проте президент України Володимир Зеленський запевняє: попри такий серйозний удар, Україна зможе продовжувати боротьбу ще протягом багатьох місяців. Але для цього знадобиться єдність усіх європейських союзників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на аналітичну статтю видання Politico. Наразі Європа демонструє активну підтримку України, працюючи над пакетом військової допомоги розміром 20 мільярдів євро. 

Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів виданню: «Найпотужніший важіль впливу, який має Трамп для України, – це погрози щодо припинення постачання зброї. На мій погляд, у такому випадку ми матимемо шість місяців, перш ніж ми дійсно почнемо відчувати брак зброї на лінії фронту».

Як відомо, Трамп почав мирні переговори з Росією без консультацій із союзниками, назвавши Зеленського «диктатором» та уникаючи формулювання «агресор» у бік РФ. Європа оперативно відреагувала на такі дії адміністрації США. За даними Politico, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що прагне, аби Європа здобула повну «незалежність» від Сполучених Штатів у галузі оборони. Проте наразі ЄС не можуть цілком замінити увесь арсенал, який надає Україні США, наголошує видання. 

Як зазначав «Главком», напередодні проти нерішучості Європи виступив американський генерал Бен Ходжес. Він наголосив, що Європейська спільнота мала б висловити одностайну готовність надати Україні сили для гарантування дотримання режиму припинення вогню. Натомість конкретних дій на тлі мирних ініціатив досі немає. Саме тому Росія вирішила, що має право повністю керувати ситуацією. Бен Ходжес заявив: незалежно від результатів переговорів чи будь-яких укладених угод, Європа має готуватися до невідворотних наслідків цієї війни і бути готовою до рішучих дій вже зараз.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що Україна продовжує міжнародну роботу, аби отримати якомога більше підтримки у Європі. Також український лідер обговорив із лідерами ЄС підтримку України. Володимир Зеленський провів переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Серед головних тем – досягнення справедливого й тривалого миру для України та гарантій безпеки. Також лідери окреслили розвиток української оборонної промисловості, зокрема виробництво далекобійних ракет і дронів.

Читайте також:

Теги: озброєння зброя Європа Володимир Зеленський Україна боєприпаси війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Чи витримає Україна без військової підтримки США: аналіз Politico
Чи витримає Україна без військової підтримки США: аналіз Politico
Сибіга провів зустріч із новим генсеком ОБСЄ: деталі
Сибіга провів зустріч із новим генсеком ОБСЄ: деталі
Вибори – лише після війни, Зеленський – легітимний. Парламент затвердив постанову про підтримку демократії
Вибори – лише після війни, Зеленський – легітимний. Парламент затвердив постанову про підтримку демократії
Рада підтримала припинення повноважень «слуги» Кормишкіної
Рада підтримала припинення повноважень «слуги» Кормишкіної
Іспанія посприяє відкриттю українського «Хабу єдності»
Іспанія посприяє відкриттю українського «Хабу єдності»
Як ексміністр оборони Кузьмук у Монако відсвяткував своє 70-річчя (відео)
Як ексміністр оборони Кузьмук у Монако відсвяткував своє 70-річчя (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
172K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
60K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2025
13K
Стало відомо, звідки експрокурор Хмельниччини взяв велику зарплату, яку задекларував
9930
Прогноз магнітних бур на 25-28 лютого: якою буде сонячна активність
7106
ЗСУ ліквідували чемпіона Росії з карате

Новини

25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua