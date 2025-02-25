Чи витримає Україна без військової підтримки США: аналіз Politico

Втрата підтримки від Вашингтону може стати критичним ударом для фронту

Ультиматуми американського лідера Дональда Трампа в бік України змушують європейські країни усвідомити, що у разі провалу домовленостей США можуть припинити озброювати Київ. Проте президент України Володимир Зеленський запевняє: попри такий серйозний удар, Україна зможе продовжувати боротьбу ще протягом багатьох місяців. Але для цього знадобиться єдність усіх європейських союзників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на аналітичну статтю видання Politico. Наразі Європа демонструє активну підтримку України, працюючи над пакетом військової допомоги розміром 20 мільярдів євро.

Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів виданню: «Найпотужніший важіль впливу, який має Трамп для України, – це погрози щодо припинення постачання зброї. На мій погляд, у такому випадку ми матимемо шість місяців, перш ніж ми дійсно почнемо відчувати брак зброї на лінії фронту».

Як відомо, Трамп почав мирні переговори з Росією без консультацій із союзниками, назвавши Зеленського «диктатором» та уникаючи формулювання «агресор» у бік РФ. Європа оперативно відреагувала на такі дії адміністрації США. За даними Politico, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що прагне, аби Європа здобула повну «незалежність» від Сполучених Штатів у галузі оборони. Проте наразі ЄС не можуть цілком замінити увесь арсенал, який надає Україні США, наголошує видання.

Як зазначав «Главком», напередодні проти нерішучості Європи виступив американський генерал Бен Ходжес. Він наголосив, що Європейська спільнота мала б висловити одностайну готовність надати Україні сили для гарантування дотримання режиму припинення вогню. Натомість конкретних дій на тлі мирних ініціатив досі немає. Саме тому Росія вирішила, що має право повністю керувати ситуацією. Бен Ходжес заявив: незалежно від результатів переговорів чи будь-яких укладених угод, Європа має готуватися до невідворотних наслідків цієї війни і бути готовою до рішучих дій вже зараз.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що Україна продовжує міжнародну роботу, аби отримати якомога більше підтримки у Європі. Також український лідер обговорив із лідерами ЄС підтримку України. Володимир Зеленський провів переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Серед головних тем – досягнення справедливого й тривалого миру для України та гарантій безпеки. Також лідери окреслили розвиток української оборонної промисловості, зокрема виробництво далекобійних ракет і дронів.