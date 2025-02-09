Загарбники ліквідовують школи на окупованих територіях

Кремль передає будівлі, у яких розміщувалися школи на Луганщині, підрозділам збройних сил РФ

Росіяни на тимчасово окупованих територіях Луганщини розпочали процес з ліквідації шкіл. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Окупанти тимчасово окупованих районів Луганської області через демографічну кризу та відсутність належної кількості дітей шкільного віку почали процес закриття та/або об’єднання низки шкіл. Авжеж, це в рамках чергового російського «національного проєкту», та фактично – все більше людей намагаються покинути окуповані території», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що покинуті будівлі передадуть підрозділам ЗС РФ.

«Російська пропаганда може багато розповідати про «щасливе та бурхливе життя» під триколором, та їхні рішення і дії – показують реальний стан справ. Дітей все менше, вчителів все менше, охочих переїхати з регіонів РФ на ТОТ України все менше. Окупанти запланували об’єднання малонаселених шкіл, а деякі школи будуть укрупнені разом із дитячими садочками, щоб виправдати існування», – наголосили в Центрі.

Крім того, зазначається, що в регіоні існує проблема з кадрами, що додатково ускладнює навчальний процес. А батьки відмовляються віддавати дітей у школи, де навчають за пропагандистською програмою РФ.

Нагадаємо, триває 1082-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та здійснили понад чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Від початку минулої доби відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.