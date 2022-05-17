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    Події в Україні

    Журналісти ідентифікували дружину окупанта, яка хотіла відрізати вуха українським дітям

    Журналісти зв&rsquo;язались із Копитовими телефоном, Юлія говорити не захотіла - Журналісти ідентифікували дружину окупанта, яка хотіла відрізати вуха українським дітям
    Журналісти зв’язались із Копитовими телефоном, Юлія говорити не захотіла
    фото: radiosvoboda.org

    Жінку обурило, що примусово депортовані в Росію діти 9 травня не хотіли брати участь у шкільних заходах

    Служба безпеки України нещодавно опублікувала перехоплену розмову, в якій дружина російського військового закликала катувати українських дітей.

    «Я бы им звёзды на спинах вырезала бы. И вообще, по уху каждый день отрезала бы, по пальцу, чтобы им больно так было».

    Жінку обурило, що примусово депортовані в Росію українські діти 9 травня не хотіли брати участь у організованих пропагандистами шкільних заходах. Журналісти «Схем» встановили їхні особи.

    Військового звати Володимир Копитов, воював під Харковом. Він з міста Ярцево Смоленської області.

    Володимир Копитов. Фото: «Схеми»
    Володимир Копитов. Фото: «Схеми»

    Дружина, яка готова катувати українських дітей – Юлія Копитова, 31 рік. Вона – із селища Пржевальскоє Смоленської області Росії. Працювала у… дитячій лікарні у Смоленську.

    Журналісти зв’язались із Копитовими телефоном. Юлія говорити не захотіла.

    Юлія Копитова. Фото: «Схеми»
    Юлія Копитова. Фото: «Схеми»

    Володимир Копитов поговорив з журналістами, але заперечив, що на записах голос його та дружини.

    Відмовилась говорити по суті і його матір. Вона сказала, що не може спілкуватись з сином, тому що з ним нібито немає зв'язку.

    Нагадаємо, раніше СБУ перехопила розмову окупантів, яка свідчить, що рашисти перестають довіряти своїм командирам і готуються бунтувати.

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    Теги: росія окупанти СБУ діти війна Україна дружина окупація #stoprussia
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    Журналісти ідентифікували дружину окупанта, яка хотіла відрізати вуха українським дітям