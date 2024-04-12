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Поліцейські потрапили під обстріл росіян у Луганській області

Ірина Міллер
glavcom.ua
Поліцейські потрапили під обстріл росіян у Луганській області
По Макіївці та Невському росіяни били з мінометів та ствольної артилерії
фото Артем Лисогор, Telegram

Росіяни обстріляли Макіївку, саме тоді, коли  поліцейські привезли гуманітарну допомогу мешканцям села

Поліцейські разом із цивільними потрапили під російський обстріл у селі Макіївка Луганської області 11 квітня. Серед працівників МВС є постраждалі. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Мешканці Макіївки та поліцейські, що виконували доставку, потрапили під ворожий вогонь», - розповів він.

За словами Лисогора, обстріл Макіївки реактивною артилерією загарбники здійснили зранку 11 квітня, коли місцевому населенню допомагали луганські поліцейські.

«На щастя, постраждалих серед селян немає. Поліцейські отримали першу медичну допомогу», - додав він. 

Окрім уього, зазначив голова ОВА, по Макіївці та Невському росіяни били з мінометів та ствольної артилерії. У напрямку Невського ворог спрямував 20 безпілотників. Авіаційних ударів завдано по Твердохлібовому та Білогорівці. На останній ворог зосередив й штурмові зусилля.

Нагадаємо, триваэ 779-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.  
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 29 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам’янське та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

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Росія компенсувала свої важкі втрати у війні проти України, і зробила це швидше, ніж очікувалося. Про це розповів на слуханнях у Конгресі в четвер, 11 квітня, головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

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За його словами, російські втрати стосуються здебільшого сухопутних військ – понад 2000 танків і 315 000 солдатів пораненими або вбитими. Ці втрати росіяни відновлюють «набагато швидше», ніж очікували у НАТО.

Нагадаємо, Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ. Про це повідомило міністерство оборони країни-агресорки. Згідно з указом, з 1 квітня, до 15 липня 2024 року на військову службу до ворожої армії буде призвано 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років.

Як повідомлялося, за даними розвідки Британії, Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй покривати втрати та продовжувати війну проти України. 

Теги: Луганщина війна обстріл поліція

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