Буданов зробив заяву після стрілянини між силовиками у Києві

Глава Офісу президента закликав провести ретельне та неупереджене розслідування інциденту

Глава Офісу президента Кирило Буданов відреагував на стрілянину в Києві за участю силовиків. Він закликав до ретельного та неупередженого розслідування й наголосив, що ніхто не має права викрадати військових чи відкривати вогонь на вулицях. Про це він розповів у коментарі РБК-Україна, пише «Главком».

«Ситуацією вже займається ДБР та ОГПУ, важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування», – сказав Буданов. Водночас він наголосив на неприпустимості незаконних дій щодо військовослужбовців та застосування зброї у столиці.

«Ніхто не має права безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази», – заявив глава Офісу президента.

Раніше вранці 2 вересня у Києві з'явилася інформація про стрілянину в районі Березняків. Поліція перекрила вулицю Юрія Шумського, а на місці працювали правоохоронці. Водночас ЗМІ повідомляли про стрілянину, яка сталася в Києві на тлі зникнення заступника командира з бойової роботи «Російського добровольчого корпусу» Степана Каплунова. Вулицю Юрія Шумського в Дніпровському районі столиці перекрила поліція, а на місці працювали представники СБУ, ГУР та ДБР.

Офіс генпрокурора зазначає, що наразі встановлюються всі обставини події, роль кожного з її учасників та вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації їхніх дій. Досудове розслідування триває.

Служба безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України запобігла теракту, який Федеральна служба безпеки Росії готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху.