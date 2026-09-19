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Журналісти показали, що ховається всередині нового реактивного шахеда

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Журналісти показали, що ховається всередині нового реактивного шахеда
Росія атакує Україну новими реактивними шахедами
фото: «Схеми»

Дрон може розганятися до 500 км/год та керуватися російським оператором у режимі реального часу

Російська армія останніми місяцями масово застосовує для ударів по українських містах нові реактивні безпілотники «Герань», відомі також як реактивні «Шахеди». Один із вцілілих дронів модифікації «Герань-4 Seeker» дослідили журналісти «Схем», про це повідомляє «Главком».

Безпілотник оснащений китайським реактивним двигуном TG-2000, завдяки якому може розвивати швидкість до 500 км/год, підніматися на висоту до 8 км та долати понад 700 км. Поєднання великої швидкості та висоти польоту суттєво ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

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Журналісти дослідили вцілілий безпілотник
«Схеми»

Ще одна особливість нової модифікації – можливість керування в режимі реального часу. Для зв'язку з російськими операторами в дроні встановлені Mesh-модем та SIM-картки.

«Герань-4 Seeker» також отримала камеру з денним і нічним каналами та потужним зумом. Вона дозволяє оператору спостерігати за місцевістю навіть під час польоту на значній висоті.

Крім того, у безпілотнику встановлена 16-канальна CRPA-антена, яка підвищує його стійкість до радіоелектронного придушення.

«Схеми» дослідили вцілілий реактивний БпЛА

 

За даними «Схем», для ефективної протидії такому дрону необхідна одночасна робота щонайменше 16 засобів радіоелектронної боротьби. Російські війська використовують реактивні «Герані» для атак як на військові об'єкти, так і на цивільну інфраструктуру України.

Раніше Головне управління розвідки оприлюднило характеристики російського реактивного дрона «Герань-4». На відміну від попередньої «Герані-3», новий безпілотник отримав окремий планер із покращеною аеродинамікою, посиленою конструкцією та потужнішим турбореактивним двигуном. Російські війська почали застосовувати такі дрони для ударів по Україні у травні 2026 року.

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Теги: журналіст безпілотник дрон

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