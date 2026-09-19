Журналісти показали, що ховається всередині нового реактивного шахеда

Дрон може розганятися до 500 км/год та керуватися російським оператором у режимі реального часу

Російська армія останніми місяцями масово застосовує для ударів по українських містах нові реактивні безпілотники «Герань», відомі також як реактивні «Шахеди». Один із вцілілих дронів модифікації «Герань-4 Seeker» дослідили журналісти «Схем», про це повідомляє «Главком».

Безпілотник оснащений китайським реактивним двигуном TG-2000, завдяки якому може розвивати швидкість до 500 км/год, підніматися на висоту до 8 км та долати понад 700 км. Поєднання великої швидкості та висоти польоту суттєво ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

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Журналісти дослідили вцілілий безпілотник «Схеми»

Ще одна особливість нової модифікації – можливість керування в режимі реального часу. Для зв'язку з російськими операторами в дроні встановлені Mesh-модем та SIM-картки.

«Герань-4 Seeker» також отримала камеру з денним і нічним каналами та потужним зумом. Вона дозволяє оператору спостерігати за місцевістю навіть під час польоту на значній висоті.

Крім того, у безпілотнику встановлена 16-канальна CRPA-антена, яка підвищує його стійкість до радіоелектронного придушення.

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За даними «Схем», для ефективної протидії такому дрону необхідна одночасна робота щонайменше 16 засобів радіоелектронної боротьби. Російські війська використовують реактивні «Герані» для атак як на військові об'єкти, так і на цивільну інфраструктуру України.

Раніше Головне управління розвідки оприлюднило характеристики російського реактивного дрона «Герань-4». На відміну від попередньої «Герані-3», новий безпілотник отримав окремий планер із покращеною аеродинамікою, посиленою конструкцією та потужнішим турбореактивним двигуном. Російські війська почали застосовувати такі дрони для ударів по Україні у травні 2026 року.