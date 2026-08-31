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Зеленський змінив тимчасового голову Держприкордонслужби

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський змінив тимчасового голову Держприкордонслужби
Президент доручив Ченчику тимчасово виконувати обов’язки керівника ДПСУ
фото: ДПСУ

Глава України провів кадрові зміни в ДПСУ

Президент Володимир Зеленський увільнив Валерія Вавринюка від тимчасового виконання обов’язків голови Державної прикордонної служби та поклав ці обов’язки на Вадима Ченчика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази глави держави №836-837/2026.

Згідно з указом №836, Валерія Вавринюка увільнено від тимчасового виконання обов’язків голови Держприкордонслужби. «Увільнити Вавринюка Валерія Павловича від тимчасового виконання обовʼязків голови Державної прикордонної служби України», – йдеться в указі.

Зеленський змінив тимчасового голову Держприкордонслужби фото 1

Водночас указом №837 заступнику голови ДПСУ Вадиму Ченчику доручено тимчасово виконувати обов’язки керівника служби.

«Заступнику голови Державної прикордонної служби України Ченчику Вадиму Миколайовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Державної прикордонної служби України», – зазначається в документі.

Зеленський змінив тимчасового голову Держприкордонслужби фото 2

Що відомо про Вадима Ченчика

Народився 15 листопада 1972 року в смт. Катеринопіль Черкаської області. У 1994 році закінчив Державний університет «Львівська політехніка», у 1998 році – Академію Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, у 2006 році – Харківський національний педагогічний університет.

З серпня 1994 року по серпень 1996 року – проходив військову службу на офіцерських посадах у 23 окремій аеромобільній бригаді та в Оршанецькому навчальному прикордонному загоні Прикордонних військ України.

З серпня 1996 року по червень 1998 року – слухач Академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького. З червня 1998 року по листопад 2011 року – проходив службу на первинних та керівних посадах в оперативно-розшукових підрозділах Харківського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

З листопада 2011 року по лютий 2014 року – проходив службу на керівних посадах в Східному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України. З лютого по вересень 2014 року – начальник Мостиського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

З вересня 2014 року по лютий 2015 року – начальник Мукачівського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. З лютого 2015 року по травень 2016 року – помічник начальника регіонального управління з міжнародного співробітництва та прикордонно-представницької роботи – начальник сектору міжнародного співробітництва та прикордонно-представницької роботи Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

З серпня 2019 року – заступник начальника штабу з прикордонної служби – начальник відділу прикордонної служби штабу Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

З серпня по вересень 2019 року – тимчасово виконував обов’язки директора Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України. 9 вересня 2019 року був призначений заступником голови Державної прикордонної служби України.

Нагороджений медаллю «За військову службу Україні».

Нагадаємо, у січні 2026 року виконувати обов’язки голови Державної прикордонної служби тимчасово було покладено на Валерія Вавринюка. Він народився 14 липня 1975 року в м. Хмельницький. Учасник бойових дій на сході України. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції».

Теги: Держприкордонслужба кадрові зміни Володимир Зеленський

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