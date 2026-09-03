Зеленський анонсував візит представників Трампа до Києва найближчими днями

Українська сторона вже отримала підтвердження від американців

Представники президента США Дональда Трампа найближчими днями мають провести зустрічі у Москві та Києві. Українська сторона вже отримала підтвердження майбутнього візиту американської делегації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що перед зверненням провів окрему нараду з українською командою, яка займається переговорами з представниками президента США.

«Щойно провів нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками Президента Америки. Фактично 24/7 ми з ними в комунікації і зараз готуємось до зустрічей. Є попередні дати. Ми розраховуємо побачити представників Президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є: буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч у найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною. Готові до зустрічей з ними в Україні – на рівні, змістовно», – заявив Зеленський.

Президент не назвав конкретних дат майбутніх переговорів та не уточнив, хто саме представлятиме Трампа на зустрічах у Москві та Києві.

Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у збереженні активної ролі Сполучених Штатів у дипломатичному процесі та готова до змістовних переговорів з американською стороною.

Окремо глава держави повідомив про переговори з представниками Індії. 3 вересня Україну відвідав міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар. За словами Зеленського, такі держави можуть посилити дипломатичні зусилля для завершення російсько-української війни.

Президент зазначив, що позиція Індії полягає у необхідності завершення війни. Сторони також обговорили безпеку продовольчого експорту через Чорне море та економічні інструменти впливу на Росію.

Зеленський анонсував підготовку відповідних зустрічей протягом вересня, метою яких має стати посилення економічного тиску на державу-агресорку.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, коли Київ та Москва будуть готові до укладення мирної угоди щодо завершення війни.