Знайдено вирву від другої ракети KN-23 після удару РФ 30 липня (фото)

Власюк пояснив, що ракета KN-23 – це практично повний аналог російського «Іскандера»

Знайдено вирву від падіння другої північнокорейської балістичної ракети KN-23, яку Росія застосувала під час обстрілу України 30 липня. Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає «Главком».

«Перша ракета цього типу влучила у приватний будинок у Радушному поблизу Кривого Рогу. Загинули шестеро людей, серед них троє дітей, а п'ятеро неповнолітніх вважаються зниклими безвісті. Друга KN-23 розірвалася в полі. Між цими «влучаннями» 3,5 км. Ніяких потенційних цілей немає в радіусі 5 км. Така точність», – йдеться у повідомленні.

фото: Владислав Власюк/Facebook

фото: Владислав Власюк/Facebook

Власюк пояснив, що ракета KN-23 – це практично повний аналог російського «Іскандера». За його словами. є й однакові компоненти, в тому числі західні.

«Один з прикладів залежності РФ від військової допомоги Північної Кореї. Північнокорейські ракети вбивають цивільних українців так само, як російські. І відповідальність за це мають нести усі, хто забезпечує військове партнерство між Москвою та Пхеньяном і надходження критичних компонентів для ВПК», – наголосив Власюк.

Нагадаємо, що 30 липня російські війська застосували балістичну ракету північнокорейського виробництва під час нічного обстрілу Криворізького району, внаслідок якого загинула багатодітна родина. Українські військові востаннє підтверджували удар із застосуванням ракети з КНДР 8 серпня 2025 року.

Як повідомлялося, у ніч на 30 липня російська ракета влучила у приватний будинок у селищі Радушне поблизу Кривого Рогу. Загинули 47-річний Артем Воронов та його 41-річна дружина Олена. Разом із ними під час удару в будинку перебували семеро неповнолітніх дітей та півторарічний онук Артем.

Родина виховувала десятьох дітей. Найстарший син нині служить у Збройних силах України, ще одна донька та син перебували за кордоном. Також жива бабуся родини. Серед дітей, які перебували вдома в момент удару, – 17-річний Марк, який навчався у Кривому Розі на залізничника, а також його молодші брати й сестри: Домініка, Віоріка, Захарій, Азарій Ілай, Вероніка та Емілія. Через масштабні руйнування частину загиблих доведеться впізнавати за фрагментами тіл.