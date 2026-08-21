«Дурня не вмикайте!» Екснардеп Микитась «виплакав» у суду всемеро меншу заставу, ніж просив прокурор

Микитась заявив, що не має 200 млн грн для внесення застави

САП наполягала на заставі у 200 млн грн, однак суд визначив 30 млн грн та відправив фігуранта «Форест Гампа» під варту

Вищий антикорупційний суд взяв колишнього народного депутата Максима Микитася під варту з можливістю внесення 30 млн грн застави. Водночас прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив встановити заставу у розмірі 200 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посилання на засідання ВАКС.

Таким чином, суд визначив Микитасю заставу майже у сім разів меншу, ніж просила сторона обвинувачення. До внесення визначеної суми екснардеп перебуватиме під вартою.

Перед рішенням суду Микитась заявив журналістам, що не має 200 млн грн для внесення застави. Колишній парламентар також назвав себе жертвою та заявив, що в нього «віджали» «Укрбуд».

На запитання журналіста, чи справді він не має 200 млн грн на заставу, Микитась емоційно відповів: «Ви з «того» впали? Я ж з вами нормально спілкуюся. Дурника не вмикайте. Звідки гроші?»

Микитась фігурує у гучній операції Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під кодовою назвою «Форест Гамп».

За даними слідства, колишній народний депутат може бути причетним до легалізації 150 млн грн готівки, які збирали для внесення застави за одного з фігурантів іншої справи – «Мідас».

Нагадаємо, за даними слідства, Микитась може бути причетним до легалізації 150 млн грн готівки, які збирали для внесення застави за одного з фігурантів іншої справи – «Мідас».

НАБУ також оприлюднило фрагменти перехоплених розмов фігурантів. В одному із записів голос, який слідство пов'язує з Микитасем, обговорює значну суму коштів.

«За Германа привезли 200 мільйонів, зараз думаємо, як їх сплатити», – йдеться в оприлюдненому фрагменті розмови, який слідство пов'язує з Микитасем. За версією детективів, йшлося про кошти для колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який фігурує у справі «Мідас».

Слідство вважає, що учасники схеми домовлялися про внесення застави за фігуранта справи через готівкові розрахунки, щоб уникнути банківського контролю.

Микитась був народним депутатом Верховної Ради VIII скликання, обраним від 206-го округу на Чернігівщині. Він входив до депутатської групи «Воля народу» та Комітету Верховної Ради з питань бюджету. До роботи в парламенті Микитась очолював державну будівельну корпорацію «Укрбуд».

За версією слідства, Микитась разом з іншими фігурантами входив до злочинної організації, яка займалася легалізацією коштів через підконтрольні підприємства та рахунки державного банку. Водночас вина фігурантів має бути встановлена обвинувальним вироком суду.