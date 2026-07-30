Удар по Криворіжжю, внаслідок якого загинула багатодітна родина, ймовірно був здійснений ракетою з КНДР

Всього за ніч Росія випустила по українських містах десятки ракет та сотні безпілотників

Це перший у 2026 році випадок використання Росією північнокорейської ракети

Російські війська, ймовірно, застосували балістичну ракету північнокорейського виробництва під час нічного обстрілу Криворізького району, внаслідок якого загинула багатодітна родина, повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Це перший зафіксований випадок використання такого озброєння по території України за майже рік.

Українські військові востаннє підтверджували удар із застосуванням ракети з КНДР 8 серпня 2025 року.

«Їхнє застосування після тривалої перерви свідчить про наявність нових запасів зброї, якими Москва може скористатися в умовах посилення ракетних атак на свого сусіда, додало одне з джерел», - йдеться у повідомленні.

Росія розпочала активно застосовувати північнокорейські балістичні ракети типів KN-23 та KN-24 наприкінці 2023 року. Окрім ракетного озброєння, Пхеньян залишається одним із ключових союзників Кремля, надаючи мільйони артилерійських снарядів та направляючи тисячі військовослужбовців для підтримки бойових дій.

Загалом під час останньої масованої атаки Росія випустила по українських містах десятки ракет та сотні безпілотників, внаслідок чого загинуло щонайменше вісім людей. Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив на гострому дефіциті засобів протиповітряної оборони та закликав міжнародних партнерів прискорити надання допомоги.

Як повідомлялося, у ніч на 30 липня російська ракета влучила у приватний будинок у селищі Радушне поблизу Кривого Рогу. Під завалами загинули члени багатодітної родини Воронових. За даними місцевих журналістів, загинули 47-річний Артем Воронов та його 41-річна дружина Олена. Разом із ними під час удару в будинку перебували семеро неповнолітніх дітей та півторарічний онук Артем.

Родина виховувала десятьох дітей. Найстарший син нині служить у Збройних силах України, ще одна донька та син перебували за кордоном. Також жива бабуся родини.

Серед дітей, які перебували вдома в момент удару, – 17-річний Марк, який навчався у Кривому Розі на залізничника, а також його молодші брати й сестри: Домініка, Віоріка, Захарій, Азарій Ілай, Вероніка та Емілія. Через масштабні руйнування частину загиблих доведеться впізнавати за фрагментами тіл.