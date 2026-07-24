Росія вдарила КАБами по Ізюму: пошкоджено відділення «Нової пошти»

Окупанти скинули на місто три керовані авіабомби, частина району залишилася без електропостачання

Російські війська вночі 24 липня атакували Ізюм на Харківщині керованими авіабомбами. Один із боєприпасів влучив у вантажне відділення «Нової пошти». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ізюмську міську військову адміністрацію.

За даними МВА, близько 04:08 окупанти скинули на місто три керовані авіаційні бомби. Одна влучила у вантажне відділення «Нової пошти». Ще дві – у складське приміщення та відкриту місцевість поблизу.

Внаслідок атаки пошкоджено скління прилеглих будинків, чотири автомобілі та електромережі. Через це частина Ізюмського району залишилася без електропостачання.

Ворог зруйнував відділення «Нової пошти» фото: Ізюмська МВА

Наслідки атаки Росії по Харківщині фото: Ізюмська МВА

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Станом на ранок повідомлень про жертв до міської військової адміністрації не надходило.

Нагадаємо, на початку липня під удар потрапив сортувальний термінал «Нової пошти» у Дніпрі, де виникла пожежа, однак доставку вдалося забезпечити завдяки резервним маршрутам. А 7 липня російський удар знищив логістичний термінал «Нової пошти» у Кривому Розі. Тоді компанія заявила, що компенсує клієнтам 100% оголошеної вартості пошкоджених або втрачених відправлень.

Крім цього, під час масованої атаки на Київ зруйнували логістичний центр «Нової пошти» в Оболонському районі. Тоді всі працівники встигли перейти до укриття, тому обійшлося без постраждалих. Під час тієї ж атаки свій склад повністю втратив ритейлер MOYO, а «Нова пошта» запропонувала партнерам власні логістичні потужності для відновлення роботи.