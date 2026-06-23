Знищення мосту через Північнокримський канал: Сили спецоперацій показали відео

Українські військові знищили стратегічну військово-логістичну артерію окупантів

Підрозділи Middle Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з підпільниками руху опору ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал у тимчасово окупованому Криму, поблизу села Роздольне. Про це інформує «Главком» з посиланням на ССО.

«Це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Об’єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках: із території РФ через Крим – для забезпечення угруповання військ на південному напрямку, а також усередині півострова – для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

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Об’єкт був частиною транспортного коридору окупантів для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках:… pic.twitter.com/5FcaWXmY1e — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 23, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зазначається, що дрони знищили міст у ніч проти 22 червня. За даними військових, зруйноване залізничне полотно, відбувся обвал одного з прогонів.

«Водночас підпільники руху опору ССО повідомили про прибуття спеціальної ремонтної залізничної техніки до об'єкта. Була розпочата друга фаза місії. У ніч проти 23 червня дрони ССО уразили як ремонтну техніку, так і повторно залишки моста», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій повідомили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал.

До слова, за останні дні Сили оборони уразили у тимчасово окупованому Криму об'єкти протиповітряної оборони, нафтобази та газостанції. «Закриваємо пляжний сезон у Криму. Прогноз для туристів – несприятливий», – йдеться у дописі Міноборони.