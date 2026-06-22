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Москва приписала НАТО «сценарій Гітлера» та заговорила про війну до 2030 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Москва приписала НАТО «сценарій Гітлера» та заговорила про війну до 2030 року
Лавров раніше заявляв, що пряме зіткнення Росії з НАТО може призвести до обміну ядерними ударами
фото: Financial Times

«Їхнє головне завдання – домогтися стратегічної поразки Росії», – стверджує російський дипломат

Заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко звинуватив НАТО та Євросоюз у підготовці до військового протистояння з Росією та порівняв дії Заходу з планом «Барбаросса» – стратегією нацистської Німеччини щодо нападу на СРСР, пише «Главком».

В інтерв'ю російському виданню «Известия» Грушко заявив, що країни НАТО та ЄС нібито мають на меті завдати Росії стратегічної поразки та готуються до конфлікту на рубежі 2030 року.

«Їхнє головне завдання – домогтися стратегічної поразки Росії», – стверджує російський дипломат.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що пряме зіткнення Росії з НАТО може призвести до обміну ядерними ударами. Він також звинуватив європейські країни у прагненні розмістити свої війська в Україні після можливого припинення вогню.

Лавров також стверджував, що Європа нібито прагне розширити свій вплив на Україну, Молдову та Вірменію, а саму Україну розглядає як «ударний кулак» майбутніх європейських збройних сил.

Нагадаємо, командувач військово-повітряних сил Німеччини Хольгер Нойман назвав об'єкти на території Росії, які можуть стати цілями для НАТО у разі збройного конфлікту між Альянсом і РФ. 

До слова, Німеччина має бути готовою до можливого нападу Росії на одну з країн НАТО до 2029 року або навіть раніше. Таку оцінку озвучив командувач сухопутних військ Бундесверу генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг. 

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Теги: Європа росія НАТО війна

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