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Ізоляція окупованого Криму. Легендарний «Артек», вкрадений росіянами, припиняє роботу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Ізоляція окупованого Криму. Легендарний «Артек», вкрадений росіянами, припиняє роботу
Дитячий табір «Артек» зіткнувся з проблемами після атак на Крим
фото: unn.ua

Батьки дітей повідомляють про скасування заїздів та повернення груп з дорог

Дитячий табір «Артек» в окупованому Криму зіткнувся з проблемами після серії атак на півострів. За повідомленнями батьків, частину дітей не допустили до табору, а окремі зміни могли бути скасовані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Автобус із дітьми, який прямував до «Артеку», розвернули до Керчі без пояснення причин. Частину школярів розмістили в одному з місцевих навчальних закладів.

«Сьогодні мав відбутися заїзд нової зміни, однак без пояснення причин «Артек» відмовився приймати частину дітей. Школярі змушені ночувати в Керчі, в якомусь коледжі», – розповіла мати одного з дітей.

Також повідомляється, що супроводжуючих та організаторів окремих груп попередили про можливе повернення дітей до місць проживання. За даними російських телеграм-каналів, аналогічні проблеми виникли й у деяких інших дитячих таборах на території окупованого Криму.

Офіційно інформацію про скасування змін окупаційна влада поки не підтвердила. Радник голови Криму Олег Крючков у ніч на 22 червня лише закликав дочекатися офіційних повідомлень.

«Колеги ставлять питання щодо дитячих таборів і «Артеку» зокрема. Пропоную дочекатися ранку. Усім стане все зрозуміло. Обстановка на півострові непроста і заходи вживаються відповідні», – написав він.

Останніми тижнями Крим зіткнувся з низкою проблем після ударів по логістичній та енергетичній інфраструктурі. Зокрема, на півострові повідомляли про перебої з електропостачанням, а також обмеження у продажу пального.

Крім того, після атак на об'єкти в районі Керченської протоки тимчасово зупинялася робота поромної переправи між окупованим Кримом та Краснодарським краєм РФ. Місцеві жителі також повідомляли про труднощі з логістикою та постачанням окремих товарів.

Нагадаємо, напередодні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив про погіршення ситуації в окупованому Криму. За його словами, на півострові вже виникають проблеми з пальним, а удари по логістичних маршрутах можуть призвести до подальшої ізоляції Криму від території Росії.

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Теги: табір Крим росія окупанти ЗСУ

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