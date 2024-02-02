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Знищення ракетного катера РФ «Івановець»: аналітики оцінили наслідки для окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Знищення ракетного катера РФ «Івановець»: аналітики оцінили наслідки для окупантів
Українські військові успішно завдали удару по кораблю Чорноморського флоту Росії в Чорному морі
фото з відкритих джерел

Українські удари по кораблях та інфраструктурі Чорноморського флоту обмежили його здатність діяти в західній частині Чорного моря

Американські аналітик проаналізували, як затоплення російського ракетного катера поблизу окупованого Криму, вплине на військово-морський потенціал Росії в західній частині Чорного моря. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики оцінили наслідки для окупантів від знищення українськими розвідниками російського ракетного катеру РФ «Івановець» у ніч на 1 лютого. У новому звіті ISW зазначається, що українські удари по кораблях та інфраструктурі Чорноморського флоту обмежили його здатність діяти в західній частині Чорного моря.

«Один із російських військових блогерів, пов'язаних із кремлем, стверджує, що в ніч із 31 січня на 1 лютого українські Сили оборони запустили по окупованому Криму 12 ракет SCALP або Storm Shadow, наданих Заходом. «Воєнкор» зазначає, що російські війська буцімто збили п'ять ракет у районі авіабази Бельбек в окупованому Севастополі та шість ракет над Яни Капу, Гвардійськом і на північний захід від Севастополя, а також що одна ракета влучила в землю в районі авіабази Бельбек, але не пошкодила її. Ані українські, ані російські офіційні особи не підтвердили ці заяви», – вказали в ISW.

Як зазначається, речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що внаслідок ударів 31 січня по авіабазі «Бельбек» було пошкоджено «кілька об'єктів», але зазначив, що українській владі потрібно більше супутникових знімків, щоб підтвердити, які об'єкти були вражені українськими військами.

Нагадаємо, у ніч на 1 лютого українські військові успішно завдали удару по кораблю Чорноморського флоту Росії в Чорному морі в районі окупованого Криму і потопили його. Розвідка 1 лютого опублікувала кадри, на яких видно, як українські морські безпілотники завдають удару по корвету класу «Івановець» (41-ша бригада ракетних катерів) у районі озера Донузлав в окупованому Криму.

Теги: ЗСУ Крим корабель Чорне море море

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