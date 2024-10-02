Вугледар окуповано: ISW оцінює наслідки

За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни, окупація Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області

Аналітики Інституту вивчення війни підтверджують інформацію про захоплення російськими військами міста Вугледар Донецької області. За даними ISW, станом на 1 жовтня окупанти встановили контроль над населеним пунктом, ймовірно, після відступу українських сил.

Експерти ISW аналізують геолокаційні відео, опубліковані 30 вересня та 1 жовтня, на яких видно російські війська, що вільно пересуваються Вугледаром та встановлюють там російські прапори. Також повідомляється про заяви російських блогерів щодо захоплення міста.

За інформацією ISW, українські військові здійснили плановий відхід з Вугледара, аби уникнути оточення. Російські джерела стверджують, що відступ українських сил розпочався ще наприкінці 30 вересня.

Водночас аналітики ISW вважають, що окупація Вугледара навряд чи суттєво вплине на хід бойових дій на заході Донецької області. Місто не є важливим логістичним вузлом, а більшість основних доріг, що ведуть до нього, і так контролювалися російськими військами.

Експерти ISW нагадують, що Росія вже неодноразово намагалася захопити Вугледар, зазнаючи при цьому значних втрат. Зокрема, попередні невдалі штурми призвели до виснаження 155-ї бригади морської піхоти РФ.

Деякі російські джерела висловлюють сумніви щодо можливості швидкого просування російських військ після окупації Вугледара. Наголошується на наявності українських оборонних позицій на північний схід від міста та необхідності зачистки Вугледара перед початком нових наступальних операцій.