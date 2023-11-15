Cвідоме людожерство «простих росіян»

Росіяни вбивають, трохи поспівчувають – і далі вбиватимуть

Дві третини росіян (63%) позитивно ставляться до офіційної окупації частини України – до «входження до складу Росії чотирьох нових регіонів». І половина (49%) співчувають населенню окупованих теренів – тим, що вижили і не втекли в евакуацію від Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так що Путін може вже місяць чи й рік лежати в морозилці з омарами – на свідоме людожерство «простих росіян» це ніяк не впливає.

Вони вбивають, трохи поспівчувають – і далі вбиватимуть. Їм для легітимізації бажання вбивати сусідів – сусідських дітей, жінок, чоловіків, старих з їхніми котиками, песиками, коровами й кіньми – конкретно Путін не потрібен.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прагматичний Путін просто ідеально мімікрував під запити російського народу.

***

І це знов повертає нас до теми роботи «хороших русскіх» в наших ЗМІ на старанне вибілювання конкретно оцих от росіян: котрі схвалюють вбивства і окупацію. І колективи ЗМІ – геть не дурні люди, з відповідною хорошою освітою – це їм дозволяють.