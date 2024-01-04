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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Кремль цілеспрямовано занурює Росію все глибше в реалії СССР

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

Середній вік росіянина – 40 років

Російське новорічне шоу на головному «Первом канале»: один з головних сюжетів будований на «Карнавальной ночи» (СССР, 1956).

***

Тобто, Кремль цілеспрямовано занурює Росію чимдалі глибше в реалії СССР – на 50-70 і більше років вглиб. Громадян «65+» там 16%. Середній вік росіянина – 40 років. Але вони із задоволенням ковтають 70-річне лайно мамонта. Вони щасливі, занурюючись в урочисто-святковий ГУЛАГ.

Взагалі цікавий момент: за рівнем добробуту і репресій (та показовим лоялізмом громадян) режим Путіна схожий на брєжнєвський застій. А от гумор нагадує сталінську епоху, де крок вліво – крок вправо від ідеологічної лінії партії карались.

Ясно, що зараз якогось чіткого єдиного ідеологічного вектора в РФ нема, насмикано парадоксальну мичку з православія, «самодєржавія», патріотизму, побєдобєсія, «русской духовності», руссо-неофа-му...

Але показово, що ті, хто вигадують сценарії для святкової і щоденної розважальної жуйки для громадян Росії 71-річного кремлівського старця, шукають натхнення не в пізньому брєжнєвізмі, а саме в пізньому сталінізмі.

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Джерело
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Теги: росіяни росія путінський режим

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Олексій Голобуцький

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