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Ракетна атака на Запоріжжя: рятувальні роботи тривають, працюють кінологи

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ракетна атака на Запоріжжя: рятувальні роботи тривають, працюють кінологи
Службові собаки разом зі своїми провідниками шукають людей під завалами
фото: ДСНС України, Facebook

11 грудня оголошено у Запоріжжі днем жалоби

У Запоріжжі на місці російського ракетного удару по приватному медзакладу працюють три кінологічні розрахунки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.  Про це  повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook. 

«Службові собаки разом зі своїми провідниками шукають людей під завалами. Наразі відомо, що внаслідок ворожого удару загинули вісім осіб, постраждали 22 людини. Аварійно-рятувальні роботи тривають», – йдеться у повідомленні. 

Наразі відомо, що внаслідок ворожого удару загинули вісім осіб, постраждали 22 людини
Наразі відомо, що внаслідок ворожого удару загинули вісім осіб, постраждали 22 людини
фото: ДСНС України, Facebook

Як повідомлялося, 10 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Унаслідок влучання зазнала руйнувань будівля приватної клініки та розташоване поруч кафе. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, автомобілі місцевих жителів.

Середу, 11 грудня, оголошено в місті днем жалоби.

Нагадаємо, російська армія у вівторок, 10 грудня, завдала удару по Запоріжжю. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.

Учора пізно ввечері рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої будівлі двох жінок, які додзвонились на лінію «101». Жінки перебували під уламками понад сім годин. Завдяки злагодженій роботі рятувальників їх вдалося дістати з пастки й передати медикам. Після огляду лікарями швидкої допомоги обох жінок госпіталізували до медичного закладу.

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Теги: Запоріжжя окупанти ракетна атака

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