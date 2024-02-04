ЗСУ перебувають «у режимі глибокої оборони» через невизначеність щодо Залужного – CNN

За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, на всіх ділянках лінії фронту точаться запеклі бої

У той час як в Офісі президента України досі сумніваються, чи залишиться головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй посаді, один із людей, які, ймовірно, могли його замінити, дав коротку, але чітку оцінку ситуації, з якою стикаються солдати ЗСУ на фронті. Про це йдеться у матеріалі CNN.

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За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, «оперативна обстановка залишається напруженою. На всіх ділянках лінії фронту точаться запеклі бої».

При цьому він не посилався на повідомлення про те, що президент Володимир Зеленський має намір оголосити про звільнення Залужного через розбіжності щодо того, що Україні потрібно зробити для перемоги у війні після провалу контрнаступу.

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Але Сирський підтримував гостру проблему щодо чисельності військ ЗСУ і переваги Росії, коли писав: «Противник продовжує вести високоінтенсивні штурмові операції та постійно залучає нові резерви».

«Небажання Зеленського підтримати запит головнокомандувача армії Залужного про мобілізацію до пів мільйона людей, зроблений у грудні минулого року, розглядається як ключова причина сплеску напруженості між ними», – пише видання.

Президент Володимир Зеленський сказав Валерію Залужному на зустрічі минулого понеділка, 29 січня, що його замінюють, зазначає CNN.

«Речник президента спростував цю інформацію, але джерело, знайоме з цією справою, повідомило, що оголошення очікується протягом кількох днів», – ідеться у статті.

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Минулого тижня Валерій Залужний згадав про своє розчарування в матеріалі для CNN, посилаючись на «неспроможність державних інституцій в Україні покращити рівень чисельності наших Збройних сил без використання непопулярних заходів».

Протягом останніх тижнів у регіоні, який відвідав Сирський у суботу, українські війська були відкинуті в кількох місцях, а російський тиск припав, зокрема, на групу населених пунктів, скупчених навколо села Табаївка, що лежить на кордоні Луганської та Харківської областей.

У звіті Генерального штабу повідомлялось про авіаудари, а також артилерійський і мінометний вогонь по понад 15 населених пунктах у цьому районі.

«Росіяни перевершують і технікою, і особовим складом. Нам потрібно багато боєприпасів, щоб знищити таку потужність та інтенсивність», – сказав речник Сухопутних військ ЗСУ України Ілля Євлаш.

Однак Євлаш додав, що російські солдати також відчувають можливу нестачу боєприпасів, хоча й меншу, ніж українська. Якщо раніше російські війська робили 60 000 обстрілів на день уздовж всієї лінії фронту, то зараз це приблизно вдвічі менше, сказав він.

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Про те, які втрати спричинили такі нещадні бої, розповів Олександр, член снайперського взводу, який працює в тому ж районі бойових дій.

«Ми в режимі глибокої оборони і стримуємо ворога. І наші, і ворожі виснажені».

Увага Росії протягом місяців була зосереджена на місті Авдіївка та його величезному коксохімічному заводі.

Сервіс картографування Deep State, який широко використовується аналітиками для ретельного звітування про переміщення на лінії фронту, вказав на досягнення росіян на півночі міста в останні дні.

Водночас речник 47-ї бригади, яка бореться за захист Авдіївки, Дмитро Лазуткін був більш оптимістичний. Зокрема, він зазначив, що його бригада завдає значних втрат Росії, яка досі не змогла прорватися і перекрити українське матеріально-технічне забезпечення міста.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 2 лютого провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Перед ним упродовж дня Telegram-канали, близькі до Офісу президента, деякі медіа й депутати натякали на значні кадрові рішення. Зокрема, що Зеленський оголосить про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Однак ніяких кадрових рішень, за результатами Ставки, так і не відбулося.

Як відомо, 29 січня першим про звільнення Залужного з посади головкома повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що таким чином відомство спростувало інформацію про звільнення головкома ЗСУ.