Окрема увага – забезпеченню житлом наших людей, переміщених із територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів, зауважив Зеленський

Президент Володимир Зеленський прибув у Харків, де провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону. Про це глава Української держави повідомив у Telegram.

«Сьогодні в Харкові. Провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону. Доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема увага – забезпеченню житлом наших людей, переміщених із територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів», – розповів Зеленський.

Зеленський у Харкові провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону фото t.me/V_Zelenskiy_official

За словами президента, усе місто, уся Харківщина заслуговують на підтримку, вдячність, повагу – як і кожна українська громада, кожна людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, росіяни вдарили по друкарні місцевого видавництва Vivat. Директорка Vivat Юлія Орлова підтвердила, що йдеться саме про їхнє видавництво.

Керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що п'ятеро загиблих внаслідок ударів перебували на робочому місці, у друкарні в Основ'янському районі Харкова. Серед них — троє жінок та двоє чоловіків. За його даними, у момент удару двома ракетами по підприємству там перебували понад 50 працівників. Загалом на території Основ'янського та Холодногірського районів Харкова зафіксували дев'ять влучань.

24 травня президент України Володимир Зеленський показав, який вигляд має друкарня у Харкові. Він зазначив, що унаслідок вчорашньої атаки російських загарбників по друкарні у Харкові загинули люди та спалено 50 тис. книжок. Зеленський підкреслив, що російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя.