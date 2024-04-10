Комісія з регулювання азартних ігор карає ЗМІ драконівськими штрафами: нова жертва

Штраф за порушення законодавства про рекламу склав 2,4 млн грн

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей 9 квітня ухвалила рішення про накладання великих штрафів за порушення законодавства про рекламу з боку ТОВ «Чернівецький промінь» (інтернет-ЗМІ) та ТОВ «Фьорст Він». Про це повідомляє «Главком».

Порушники отримали штраф по 2,4 млн грн кожен. Азартна комісія наголосила, що оплату коштів необхідно провести протягом трьох місяців. Крім цього, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей зобов’язала «Чернівецький промінь» зупинити розповсюдження реклами азартних ігор на своєму сайті.

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Також відповідне зобов’язання стосується ТОВ «Фьорст Він» – компанія повинна зняти зовнішню рекламу торговельної марки азартних ігор, що висить на цокольному поверсі «Сіті Парк Готелю» у Білій Церкві на Київщині.

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У коментарі «Главкому» керівник ТОВ «Чернівецький промінь» Святослав Вишинський повідомив, що жодних документів або претензій від Комісії з регулювання азартних ігор його підприємство не отримувало. Тому, зауважив він, не може предметно дати коментар щодо штрафу через брак інформації.

«Главком» також поспілкувався із заступницею керівника готелю у Білій Церкві Олександрою, яка заявила, що немає жодного стосунку до ТОВ «Фьорст Він». Сюди ж варто додати, що 31 травня 2021 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензію ТОВ «Фьорст Він» на гральні автомати, які облаштовано на цокольному поверсі «Сіті Парк Готелю» у Білій Церкві.

За даними аналітичної системи Youcontrol, 19 січня 2024 року з’явилося повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Фьорст Він». Справу слухає Господарський суд Запорізької області.

Як повідомляв «Главком», 29 лютого 2024 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей оштрафувала на 2,1 млн грн приватне підприємство «Всеукраїнська газета «Вісник+К».

Нагадаємо, що, за законом про рекламу, в Україні заборонено рекламу азартних ігор та рекламу торговельних марок:

у лінійних аудіовізуальних та аудіальних медіа з 6 години до 23 години;

у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва та інших виданнях (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);

в усіх друкованих медіа (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);

на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів та метрополітену;

засобами зовнішньої реклами;

на товарах (у тому числі одязі), призначених переважно для осіб віком до 21-річного віку;

в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних заходів, спортивних змагань та інших заходів для осіб, які не досягли 21-річного віку.

За порушення цих вимог передбачено штраф у розмірі 300 мінімальних заробітних плат.