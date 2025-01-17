«Помремо всі як один, за царя»: ГУР перехопило емоційну розмову окупантів

Росіянин заявив, що Росія стає схожою на КНДР

Українські розвідники перехопили розмову російських окупантів, в якій один з них стверджує, що Росія стає схожою на КНДР. Росіяни не хочуть помирати за Путіна. Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало відповідну розмову.

У перехопленій розвідниками розмові росіянин безрадісно запідозрив, що Росія стає схожою на КНДР. Росіяни почали побоюватися, що, окрім присутності на їхній території північнокорейських солдатів, сама РФ невдовзі перетвориться на КНДР.

При цьому схоже, що, попри всі старання кремлівської пропаганди, особливого бажання помирати за свого «царя» у росіян чомусь немає.

«Путін дивиться на Кім Чен Ина і думає, чого б так не жити. То тато там правив, то синок править, тепер онук буде правити. І ось династія, все. А народ підтримує завжди. А що? За милу душу. Нам хліба не треба, тільки видовищ давай у вигляді династії якоїсь. Як у тому мультфільмі про Ємелю. «Помремо усі як один за царя. Нашому царю фігу показали». Нам виживати у всьому цьому доведеться. Реально, дійде до того, що як у Північній Кореї за пайку працювати будуть», – жаліється окупант.

До слова, українські військові вже вміють розрізняти, яка саме група (росіяни чи північнокорейці) рухається в бік їхніх позицій на Курщині. Про це розповів заступник командира аеромобільного батальйону 95 десантно-штурмової бригади, майор Антон Захарчук в ефірі телемарафону.

Зазначається, що зазвичай групи північнокорейських та російських солдатів діють окремо. Проте бійці ЗСУ навчилися розрізняти їх ще на підходах до своїх позицій.

«Коли рухаються північнокорейські військові і ми завдаємо вогневого ураження – вони продовжують рух. Був випадок, коли в першого залітає FPV- дрон, а решта продовжують рух, просто переступаючи через нього. Російські військові навпаки, якщо по ним наноситься вогньове ураження, зазвичай рухаються на відкат», – каже він.

Нагадаємо, що українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 11 січня.

При цьому, один з полонених північнокорейських військових, які потрапили в полон, хоче залишитися в Україні. Інший же захотів повернутися у КНДР. Про це свідчить відео допиту, яке поширив президент Володимир Зеленський.