Ситуація в Бахмуті. Чи просуваються українські військові: відповідь Міноборони

Українські бійці міцно тримають зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута

Наразі захисники контролюють околиці Бахмута в південно-західній частині в районі «Літак»

На Бахмутському напрямку на Донеччині минулої доби, 26 травня, російсько-окупаційні війська вкотре безрезультатно наступали. Водночас загалом їхня наступальна активність знижена. Росіяни зробили ставку на завдання авіаційних ударів та інтенсивних артилерійських обстрілів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, вчора та сьогодні у місті немає активних боїв — ні в місті, ні на флангах. Натомість ворог активно обстрілює околиці міста та підступи до нього.

«Ми міцно тримаємо зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута. Водночас просування протягом вчора і сьогодні призупинено з метою виконання інших задач», — зазначила Маляр.

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Вона уточнила, що зниження наступальної активності окупантів зумовлене тим, що триває заміна та перегрупування їхніх військ. Ворог намагається посилити власні спроможності.

Наразі українські військовослужбовці контролюють околиці Бахмута в південно-західній частині в районі «Літак», додала Маляр.

Як відомо, зелене містечко із яскравими будівлями на Донеччині нині перетворилося на суцільну руїну – Бахмут до та після приходу окупантів: ЗСУ показали супутникові знімки (відео).

Нагадаємо, напередодні Пригожин знову заявив про вихід ПВК «Вагнер» із Бахмута (відео).

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Заувжимо, Данілов підтвердив, що «вагнерівці» покидають Бахмут. Проте, після перегрупування вони продовжать воювати «в інших трьох точках».