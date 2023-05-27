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Ситуація в Бахмуті. Чи просуваються українські військові: відповідь Міноборони

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ситуація в Бахмуті. Чи просуваються українські військові: відповідь Міноборони
Українські бійці міцно тримають зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута
фото з відкритих джерел

Наразі захисники контролюють околиці Бахмута в південно-західній частині в районі «Літак»

На Бахмутському напрямку на Донеччині минулої доби, 26 травня, російсько-окупаційні війська вкотре безрезультатно наступали. Водночас загалом їхня наступальна активність знижена. Росіяни зробили ставку на завдання авіаційних ударів та інтенсивних артилерійських обстрілів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, вчора та сьогодні у місті немає активних боїв — ні в місті, ні на флангах. Натомість ворог активно обстрілює околиці міста та підступи до нього.

«Ми міцно тримаємо зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута. Водночас просування протягом вчора і сьогодні призупинено з метою виконання інших задач», — зазначила Маляр.

Вона уточнила, що зниження наступальної активності окупантів зумовлене тим, що триває заміна та перегрупування їхніх військ. Ворог намагається посилити власні спроможності.

Наразі українські військовослужбовці контролюють околиці Бахмута в південно-західній частині в районі «Літак», додала Маляр.

Як відомо, зелене містечко із яскравими будівлями на Донеччині нині перетворилося на суцільну руїну – Бахмут до та після приходу окупантів: ЗСУ показали супутникові знімки (відео).

Нагадаємо, напередодні Пригожин знову заявив про вихід ПВК «Вагнер» із Бахмута (відео).

Заувжимо, Данілов підтвердив, що «вагнерівці» покидають Бахмут. Проте, після перегрупування вони продовжать воювати «в інших трьох точках»

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Теги: Бахмут Донеччина Міноборони

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