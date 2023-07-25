Контрнаступ: Сирський відвідав бійців на гарячих напрямках фронту (фото)

Командувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Бахмутський та Лиманський напрямки

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Бахмутський та Лиманський напрямки, поговорив з командирами про ситуацію та скоригував плани. Про це Сирський повідомив у Telegram.

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«Відвідав наші бойові бригади на двох активних напрямках. У зв’язку зі складною та протилежною обстановкою на Бахмутському та Лиманському напрямках, треба було скорегувати наші плани, послухати командирів, дізнатися про їхнє бачення ситуації, проблеми та прийняти виважені, адекватні рішення. Для мене принципово важливо розуміти, що потрібно командиру та солдату безпосередньо на полі бою і де, на даний час, у нас найбільш складна ситуація», – зауважив командувач.

Командувач Сирський відвідав Бахмутський та Лиманський напрямки фото: Олександр Сирський

Перебуваючи на місці Сирський також спілкувався з воїнами, відзначив їх нагородами і цінними подарунками.

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«Після таких зустрічей наша взаємодовіра та розуміння того, що ми рухаємося у правильному напрямку, до Перемоги, лише зміцнюються. Продовжуємо вибивати ворога з нашої землі», – підкреслив Сирський.

Нагадаємо, що українські захисники вибили ворога з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку. При цьому росіяни безуспішно наступали в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки.

Міноборони також назвало два дива українського контрнаступу. Українські військові проводять наступ в умовах, коли у ворога більше і зброї, і людей. При цьому зазвичай наступ вважається можливим, тільки коли ситуація складається навпаки. Разом з тим, наші захисники просуваються. Окрім того, кількість загиблих в української сторони на напрямках наступу значно менша, ніж у російської.