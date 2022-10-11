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У Дніпрі за один день відновлена знищена російською ракетою вулиця (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Дніпрі за один день відновлена знищена російською ракетою вулиця (фото)
Вчора ракета окупантів дивом не влучила в автобус
фото з відкритих джерел

Попри постійний вогонь, українці працюють

Напередодні, 10 жовтня, у Дніпрі окупанти завдали ракетного удару по місту. Як повідомив міський голова Борис Філатов повідомив про диво, яке сталося з пасажирами автобуса в місті. Ракета вибухнула буквально за п'ять метрів від транспортного засобу, усі пасажири залишилися живими.

Сьогодні, 11 жовтня, стало відомо, що наразі місце влучання ворожого снаряду відновлене.  

У Дніпрі за один день відновлена знищена російською ракетою вулиця (фото) фото 1
У Дніпрі за один день відновлена знищена російською ракетою вулиця (фото) фото 2

Нагадаємо, окупанти 10 жовтня запустили понад 10 ракет по Дніпропетровській області. Чотири снаряди збила наша протиповітряна оборона. Внаслідок ударів загинуло чотири людини, 19 отримали травми. Ворог вдарив по об’єктах критичної  інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. Бив тоді, коли люди йшли на роботу. Є серйозні руйнування. 

Сьогодні, 11 жовтня, рашисти знову масовано атакували міста України ракетами та дронами-камікадзе. Наразі відомо, що на Київщині, Вінниччині, Одещині та Хмельниччині працює протиповітряна оборона, є збиті ворожі ракети.

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Теги: вулиця окупанти ракета українці Дніпро

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