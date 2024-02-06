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Кулеба пояснив, як «перезавантаження» влади вплине на відносини із Заходом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кулеба пояснив, як «перезавантаження» влади вплине на відносини із Заходом
Кулеба заявив, що будь-які перестановки не будуть ознакою розколу у військових зусиллях України
фото з відкритих джерел

Кулеба підтвердив інформацію про військово-політичне перезавантаження в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що військово-політичне перезавантаження, яке очікується найближчим часом, не вплине на відносини Києва із західними союзниками. Про це Кулеба сказав на спільному брифінгу в Києві разом зі своїм португальським колегою, повідомляє Reuters.

«Я не думаю, що будь-які зміни в уряді можуть вплинути на наші відносини з нашими партнерами», – заявив глава МЗС.

Глава українського МЗС сказав, що президент Володимир Зеленський має конституційне право звільнити керівника армії, якщо вважає за потрібне. 

Кулеба додав, що будь-які перестановки не будуть ознакою розколу у військових зусиллях України.

«У нас можуть бути дискусії про тактику всередині команди, але ми всі об'єднані навколо нашої стратегічної мети – розгрому Росії в Україні та відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. І навколо цієї стратегічної мети немає жодних дискусій», – сказав він.

Протягом декількох тижнів в Україні ходили чутки про те, що президент збирається відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував можливість звільнення Валерія Залужного

До слова, Зеленський анонсував кроки «перезавантаження» у різних напрямках державної політики.

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Теги: Дмитро Кулеба МЗС війна Володимир Зеленський Валерій Залужний

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