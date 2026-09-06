США знищили три іранські нафтові танкери

Перед ударами США, Іран обстріляв американські кораблі

У суботу американські військові завдали ударів по трьох нафтових танкерах Ірану після того, як Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) запустив балістичні ракети по двох військових кораблях США. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За даними Центрального командування США (CENTCOM), американський авіаносець та есмінець із керованими ракетами успішно уникнули численних неспровокованих атак. У відповідь сили США назавжди вивели з ладу танкери M/T Downy біля острова Харг та M/T Stark 1 поблизу Яска, а танкер M/T Kylo поза межами Перської затоки був повністю знищений.

У CENTCOM наголосили, що уражені судна входили до багатомільярдної тіньової мережі, яка фінансує Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) та підконтрольні йому регіональні угруповання. Командувач CENTCOM адмірал Бред Купер заявив, що у відповідь на обстріл двох кораблів США завдадуть іранській стороні ще більшої економічної шкоди, знищуючи за це по три танкери.

Глава Пентагону Піт Гегсет підтвердив готовність США продовжувати знищувати іранський танкерний флот як на Близькому Сході, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні, якщо атаки на американські сили не припиняться. Він підкреслив, що іранський флот нафтових танкерів є фактично беззахисним через відсутність у Тегерана ефективного військово-морського покриття та авіації.

Як відомо, іранські збройні сили заявили про початок серії ракетних і безпілотних ударів по американських військових об'єктах у країнах регіону після нової хвилі атак США по території Ірану.

Ісламська революційна гвардія Ірану заявила, що операція стала відповіддю на останні американські удари по Ірану, зокрема по цілях у південних районах країни. За твердженням КВІР, іранські ракети та безпілотники почали атакувати американські бази й об'єкти по всьому регіону.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа розробляє нову післявоєнну стратегію, покликану визначити підхід США на Ближньому Сході після закінчення війни з Іраном та на останні два роки його президентського терміну.

За даними Axios, план перебуває на ранній стадії розробки, а на його остаточне формування знадобиться ще кілька тижнів.