У Сумах прогриміли вибухи

Жителям «почервонілих» областей слід перейти в укриття

У ніч проти 13 березня у Сумах пролунала серія вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів на даний момент не повідомлялося. Моніторингові пабліки зазначають, що у районі обласного центру було помічено кілька ворожих безпілотників типу «Шахед».

Нагадаємо, кількість постраждалих через атаку росіян по Кривому Рогу зросла до 44 осіб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, у Кривому Розі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару по багатоповерхівці, в результаті якого загинули троє людей.

До слова, 12 березня, у Білгороді було зафіксовано декілька влучань безпілотних літальних апаратів. Місцеві Telegram-канали повідомляють про атаки на підприємства та адміністрацію.

Близько 11 години безполітник атакував комерційне підприємство у місті. Проте за інформацією від співробіників Росгвардії, бзпілотник нібито було збито зі стрілецької зброї, а постраждалих та руйнувань на об'єкті немає

Через годину надійшла інформація, що вже торговий об'єкт зазнав атаки безпілотника.