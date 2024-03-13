У Сумах прогриміли вибухи
Жителям «почервонілих» областей слід перейти в укриття
У ніч проти 13 березня у Сумах пролунала серія вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».
Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів на даний момент не повідомлялося. Моніторингові пабліки зазначають, що у районі обласного центру було помічено кілька ворожих безпілотників типу «Шахед».
Нагадаємо, кількість постраждалих через атаку росіян по Кривому Рогу зросла до 44 осіб.
Як повідомлялося, у Кривому Розі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару по багатоповерхівці, в результаті якого загинули троє людей.
До слова, 12 березня, у Білгороді було зафіксовано декілька влучань безпілотних літальних апаратів. Місцеві Telegram-канали повідомляють про атаки на підприємства та адміністрацію.
Близько 11 години безполітник атакував комерційне підприємство у місті. Проте за інформацією від співробіників Росгвардії, бзпілотник нібито було збито зі стрілецької зброї, а постраждалих та руйнувань на об'єкті немає
Через годину надійшла інформація, що вже торговий об'єкт зазнав атаки безпілотника.
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