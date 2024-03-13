Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Сумах прогриміли вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Сумах прогриміли вибухи
фото ілюстративне

Жителям «почервонілих» областей слід перейти в укриття

У ніч проти 13 березня у Сумах пролунала серія вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів на даний момент не повідомлялося. Моніторингові пабліки зазначають, що у районі обласного центру було помічено кілька ворожих безпілотників типу «Шахед».

Нагадаємо, кількість постраждалих через атаку росіян по Кривому Рогу зросла до 44 осіб.

Як повідомлялося, у Кривому Розі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару по багатоповерхівці, в результаті якого загинули троє людей.

До слова, 12 березня, у Білгороді було зафіксовано декілька влучань безпілотних літальних апаратів. Місцеві Telegram-канали повідомляють про атаки на підприємства та адміністрацію.

Близько 11 години безполітник атакував комерційне підприємство у місті. Проте за інформацією від співробіників Росгвардії, бзпілотник нібито було збито зі стрілецької зброї, а постраждалих та руйнувань на об'єкті немає

Через годину надійшла інформація, що вже торговий об'єкт зазнав атаки безпілотника. 

Теги: вибух Суми ворог шахед

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти просунулися в районі Кремінної: аналіз ISW
Окупанти просунулися в районі Кремінної: аналіз ISW
27 лютого, 05:50
На Харківщині через ворожу атаку загинув чоловік
На Харківщині через ворожу атаку загинув чоловік
2 березня, 03:45
У Петербурзі пролунали потужні вибухи (відео)
У Петербурзі пролунали потужні вибухи (відео)
2 березня, 22:50
Останні перемоги Трампа віщують неприємності для Ніккі Гейлі, кандидатки, яка кидає виклик експрезиденту США
Перемога Трампа на праймеріз у трьох штатах США, «бавовна» в Криму: головне за ніч
3 березня, 06:52
Зруйнований коксохімічний завод, який колись був опорою економіки на східному Донбасі, ймовірно, стане останньою українською фортецею в Авдіївці, за яку ведуться бойові дії з 2014-го
Пекло в Авдіївці. Усе, що наразі відомо та що говорять захисники
16 лютого, 12:11
На Хмельниччині було чутно вибухи
На Хмельниччині було чутно вибухи
25 лютого, 05:30
На Сумщині внаслідок обстрілу зруйновано чотири приватні житлові будинки, пошкоджено гараж
Влучання в фермерське господарство Харківщини, на Нікопольщині пошкоджений ліцей: ситуація в регіонах
27 лютого, 10:15
Нічна атака РФ: Генштаб повідомив про збиті цілі
Нічна атака РФ: Генштаб повідомив про збиті цілі
Вчора, 07:55
В окупованому Мелітополі вибухнув склад із боєприпасами окупантів
В окупованому Мелітополі вибухнув склад із боєприпасами окупантів
8 березня, 10:23

Події в Україні

Ворожий удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих значно зросла
Ворожий удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих значно зросла
У Кривому Розі завершено пошукову операцію на місці удару по багатоповерхівці
У Кривому Розі завершено пошукову операцію на місці удару по багатоповерхівці
Зеленський анонсував збільшення кількості прикордонних військ
Зеленський анонсував збільшення кількості прикордонних військ
Удар по Кривому Рогу, нова військова допомога від США. Головне за 12 березня
Удар по Кривому Рогу, нова військова допомога від США. Головне за 12 березня
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла
Удар по Кривому Рогу: є загиблі та багато поранених (оновлено)
Удар по Кривому Рогу: є загиблі та багато поранених (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Атака дронів на РФ, заява Байдена щодо допомоги Україні: головне за ніч
34K
Розвідка прокоментувала спецоперацію РДК і легіону «Свобода Росії»
24K
У Росії впав літак. На борту було 12 людей (відео)
15K
Чи будуть українські біженці залишатись у Німеччині: результати нового опитування
14K
Оселедцевий скандал. Військовий розповів, що насправді сталося в рибному магазині
8159
Шольц прокоментував ідею обміну Taurus на Storm Shadow

Новини

Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Що відзначаємо 13 березня
Сьогодні, 00:00
Дві росіянки поцілувалися в кафе: як їх покарав суд
Вчора, 21:31
Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Вчора, 05:50
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Вчора, 00:45
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
11 березня, 21:13

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua