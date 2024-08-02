Рада ліквідує КРАІЛ. Азартний регулятор озвучив своє бачення

Заміна Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на інший орган потребуватиме перехідного періоду терміном від шести місяців

Законопроєкт №9256-д, який парламентарі ухвалили у першому читанні, передбачає створення нового держоргану у сфері організації та проведення азартних ігор. Як заявив керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей після прийняття вказаного проєкту закону припинить своє існування.

В інтерв’ю «Главкому» голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий наголосив: законопроєкт №9256-д не містить норми щодо ліквідації азартного регулятора. При цьому Іван Рудий уточнив, що вказаний проєкт закону передбачає утворення Кабміном іншого органу (чи органів), який буде правонаступником КРАІЛ.

«Заміна КРАІЛ на інший орган потребуватиме перехідного періоду терміном від шести місяців. Варто зазначити, що забезпечення державного регулювання будь-якої сфери є складним механізмом. Три роки діяльності державного органу у порівнянні з періодами існування інших центральних органів виконавчої влади, не є достатнім строком для беззаперечної оцінки його ефективності. Водночас, не зважаючи на законодавчу ініціативу, КРАІЛ продовжує виконувати покладені на неї завдання, у межах наданих повноважень», – сказав очільник Комісії.

Нагадаємо, голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий вважає: щоб повноцінно запрацювало рішення Ради нацбезпеки і оборони стосовно протидії ігровій залежності серед військовослужбовців, необхідно внести зміни до законодавства. Таку думку посадовець висловив в інтерв’ю «Главкому».