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Росія просувається у Нью-Йорку: тривають важкі бої

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія просувається у Нью-Йорку: тривають важкі бої
Наразі відбувається погіршення тактичної обстановки у Нью-Йорку
мапа: DeepState

Аналітики повідомляють, що найближчим часом РФ може окупувати Нью-Йорк

Російська армія просувається у Нью-Йорку Донецької області. Аналітики повідомляють про погіршення тактичної обстановки у населеному пункті та його втраті в найближчій перспективі. Про це свідчить мапа DeepState.

«В мережі з'явилися кадри підняття під**ської ганчірки над навчальним корпусом Нью-Йоркської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 38, що в північно-західній частині селища. На жаль, дані кадри свідчать про погіршення тактичної обстановки у населеному пункті», – зазначають аналітики.

Водночас російський пропагандист Володимир Соловйов заявив повне взяття Нью-Йорка російськими окупантами, бо прапор вивісили на школі. 

Раніше російські загарбники захопили населений пункт Веселе Донецької області. Він розташований східніше Гродівки, у Покровському районі області.

За повідомленням Генштабу російські загарбники активно діють на Покровському і Торецькому напрямках. Від початку доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень.

Теги: Донеччина війна окупанти окупація росія Україна

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