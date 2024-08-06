Росія просувається у Нью-Йорку: тривають важкі бої
Аналітики повідомляють, що найближчим часом РФ може окупувати Нью-Йорк
Російська армія просувається у Нью-Йорку Донецької області. Аналітики повідомляють про погіршення тактичної обстановки у населеному пункті та його втраті в найближчій перспективі. Про це свідчить мапа DeepState.
«В мережі з'явилися кадри підняття під**ської ганчірки над навчальним корпусом Нью-Йоркської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 38, що в північно-західній частині селища. На жаль, дані кадри свідчать про погіршення тактичної обстановки у населеному пункті», – зазначають аналітики.
Водночас російський пропагандист Володимир Соловйов заявив повне взяття Нью-Йорка російськими окупантами, бо прапор вивісили на школі.
Раніше російські загарбники захопили населений пункт Веселе Донецької області. Він розташований східніше Гродівки, у Покровському районі області.
За повідомленням Генштабу російські загарбники активно діють на Покровському і Торецькому напрямках. Від початку доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень.
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