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Прем'єр Фінляндії відповів, коли буде відкрито кордон із Росією

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Прем'єр Фінляндії відповів, коли буде відкрито кордон із Росією
Глава фінського уряду Петтері Орпо
фото з відкритих джерел

На думку прем'єра, відкрити кордон із Росією можна буде лише тоді, коли РФ змінить характер своїх дій щодо мігрантів

Глава фінського уряду Петтері Орпо заявив, що відкриття пропускних пунктів на кордоні з Росією на сьогодні неможливе. Про це повідомляє Yle.

На думку прем'єра, відкрити кордон із Росією можна буде лише тоді, коли РФ змінить характер своїх дій щодо мігрантів.

«Нам потрібна впевненість у тому, що Росія готова повернутися до колишньої моделі співпраці, за якої обидві країни допускають на прикордонні пункти лише тих людей, які мають належні для перетину кордону документи», – зазначив Орпо.

Орпо також додав, що на рівні ЄС уже розпочато роботу щодо запобігання загрозам, пов'язаним із міграцією, яку навмисно спрямовують у конкретному напрямку. 

Нагадаємо, парламент Фінляндії підтримав закон, що дозволяє прикордонникам повертати мігрантів, які перетинають кордон з РФ, на тлі напливу понад 1300 шукачів притулку.  Зазначається, що Фінляндія закрила кордон з РФ після того, як низка мігрантів, перетнувши його, зникли у невідомому напрямку. 

Новий законопроект надасть прикордонним службам можливість блокувати перетин кордону з Росії, а також застосовувати силу в разі потреби. Однак це не стосуватиметься дітей та людей з обмеженими можливостями, чиї заяви про притулок Фінляндія продовжуватиме розглядати.

До слова, міграційне відомство Фінляндії Migri цього літа та восени має намір скоротити кількість місць для розміщення нових прохачів притулку. Також буде закрито деякі центри прийому. Про це із посиланням на повідомлення Migri пише фінське видання Yle.

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Теги: росія Фінляндія документи кордон

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