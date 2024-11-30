Аналітики ISW оцінили ризики ескалації через використання Росією ракети «Орєшнік»

Путін погрожує «Орєшніком», щоб збентежити подальші українські удари по території Росії з використанням західних систем

Використання Росією ракети «Орєшнік» у війні не передбачає ескалації. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадують, що російський диктатор Володимир Путін продовжує хвалити технічні характеристики нещодавно запущеної балістичної ракети «Орєшнік» і погрожує додатковими ударами цією ракетою по Україні. Зокрема, 28 листопада Путін звернувся до членів Ради безпеки Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Астані, Казахстан, і повторив кілька заяв про балістичну ракету «Орєшнік», якою російські війська завдали удару по місту Дніпро 21 листопада.

«Заяви Путіна від 28 листопада дуже нагадували промови, які він виголосив 21 і 22 листопада відразу після удару «Орєшніком», коли представив удар як відповідь Росії на нещодавні українські удари по території Росії з використанням наданих Заходом ракетних систем великої дальності, таких як Atacms і Storm Shadow/SCALPs», – пишуть аналітики.

Диктатор заявив, що міноборони РФ і генштаб РФ «вибирають об'єкти для знищення» в Україні, включно з «центрами прийняття рішень у Києві».

«Немає нічого особливо нового в можливостях ракети «Орєшнік». Зусилля Путіна підкреслити технічні характеристики ракети є частиною більшої кампанії рефлексивного контролю, яку зараз проводить Кремль, і підкреслення її дальності та корисного навантаження, порівнюючи її руйнівні можливості з можливостями метеорита, має на меті загрожувати Україні та Заходу та збентежити подальші українські удари по території Росії з використанням західних систем», – кажуть в ISW.

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Інформаційне агентство Associated Press поспілкувалося з працівниками Служби безпеки України та побачило уламки ракети «Орєшнік», яким Росія вдарила по Україні 21 листопада. Фрагменти, які побачили журналісти, розміщені в невідомому місці в Україні. Їх ще детально не вивчали, тому СБУ призначила низку експертиз.

Натомість про те, що ракета «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру, є абсолютно новою розробкою, а не модернізацією чогось старого заявив російський диктатор Володимир Путін. Путін каже, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік».

За словами Путіна, ракета нібито може уразити навіть найзахищеніші об'єкти, а якщо декілька одиниць «Орєшніка» застосувати в одному ударі, то їхня потужність начебто дорівнюватиме застосуванню ядерної зброї.

До слова, агентство Reuters повідомило, що боєголовки нової російської балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік», яка вдарила по підприємству «Південмаш» у місті Дніпро, нібито не містили вибухової речовини.