ЗСУ втратили п'ять танків Abrams за два місяці: NYT назвала причину

Попри свою міць, танки не є непробивними

Ударні безпілотники захоплюють поле бою в Україні та дедалі частіше завдають смертельної шкоди одному з найпотужніших символів військової могутності – танкам. Дрони можуть переписати роль танків у майбутніх конфліктах, пише The New York Times.

«За останні два місяці російські війська знищили п'ять із 31 американських танків M1 Abrams, які Пентагон відправив в Україну минулої осені, повідомив високопоставлений чиновник США. Принаймні ще три були пошкоджені відтоді, як танки відправили на фронтові лінії на початку цього року».

За даними Oryx, німецькі танки Leopard також були представлені в Україні, причому не менше 30 було знищено. Але Abrams широко розглядається як один із найпотужніших у світі.

«Те, що його легше знищити безпілотниками, ніж деякі чиновники та експерти спочатку припускали, показує, що «ще один спосіб конфлікту в Україні змінює саму природу сучасної війни», – говорить один із військових експертів.

Високоточний і недорогий убивця танків

Попри свою міць, танки не є непробивними, і найуразливішими вони є там, де їхня важка пластинчаста броня найтонша: на даху, в задній частині моторного блоку і в просторі між корпусом і вежею. Протягом багатьох років проти них застосовували здебільшого міни, саморобні вибухові пристрої, гранатомети і протитанкові керовані ракети типу «вистрілив і втік», що запускаються з плеча. Вони широко використовувалися на початку війни в Україні, оскільки могли вражати танки зверху і влучати в них у 90 відсотках випадків.

Однак безпілотники, які зараз використовуються проти танків в Україні, ще більш точні і можуть бути спрямовані на ураження танків у найбільш вразливих місцях. Також у кількох випадках безпілотники FPV були спрямовані на «добивання» танків, які вже були пошкоджені мінами або протитанковими ракетами так, що їх не можна було витягти з поля бою і відремонтувати.

«Залежно від розміру і технологічної складності, безпілотники можуть коштувати всього 500 доларів – незначна сума для знищення танка Abrams вартістю 10 мільйонів доларів», – пише NYT.

Нагадаємо, верховний головнокомандувач України Олександр Сирський заявив, що ситуація на східній лінії фронту «значно погіршилася», і українська армія щосили намагається зупинити багатосторонній наступ РФ, який посилюється. Financial Times із посиланням на українських і західних чиновників повідомляє, що російські війська, можливо, планують влітку наступати відразу на чотирьох напрямках.