РФ скаржиться на атаку майже 130 українських дронів: ймовірно постраждав морський порт (відео)

На відео, які ширяться у мережі, над Чорним морем видно спалахи роботи ППО

У міноборони РФ заявили, що за ніч нібито знищили та перехопили 128 українських БпЛА

Жителі Краснодарського краю скаржиться на нічну потужну атаку українських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що це одна з наймасштабніших атак ЗСУ на місто Туапсе за весь час. Ціллю атаки, ймовірно, став порт Туапсе, де розміщено НПЗ Роснафти.

На відео, які ширяться у мережі, над Чорним морем видно спалахи роботи ППО. Згодом стало відомо, що дрони збивали вже над приватними будинками, деякі з них отримали пошкодження.

У міноборони РФ заявили, що за ніч нібито знищили та перехопили 128 українських БпЛА. 83 з них – у Краснодарському краї.

«83 БпЛА над територією Краснодарського краю, 30 БпЛА над територією Республіки Крим, вісім БпЛА над акваторією Азовського моря, п'ять БпЛА над акваторією Чорного моря, по одному БпЛА над територіями Брянської та Курської областей», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 1099-й день повномасштабної війни.

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