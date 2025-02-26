Головна Світ Соціум
search button user button menu button

РФ скаржиться на атаку майже 130 українських дронів: ймовірно постраждав морський порт (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
РФ скаржиться на атаку майже 130 українських дронів: ймовірно постраждав морський порт (відео)
На відео, які ширяться у мережі, над Чорним морем видно спалахи роботи ППО
скрін із відео

У міноборони РФ заявили, що за ніч нібито знищили та перехопили 128 українських БпЛА

Жителі Краснодарського краю скаржиться на нічну потужну атаку українських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що це одна з наймасштабніших атак ЗСУ на місто Туапсе за весь час. Ціллю атаки, ймовірно, став порт Туапсе, де розміщено НПЗ Роснафти.

На відео, які ширяться у мережі, над Чорним морем видно спалахи роботи ППО. Згодом стало відомо, що дрони збивали вже над приватними будинками, деякі з них отримали пошкодження.

У міноборони РФ заявили, що за ніч нібито знищили та перехопили 128 українських БпЛА. 83 з них – у Краснодарському краї.

«83 БпЛА над територією Краснодарського краю, 30 БпЛА над територією Республіки Крим, вісім БпЛА над акваторією Азовського моря, п'ять БпЛА над акваторією Чорного моря, по одному БпЛА над територіями Брянської та Курської областей», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 1099-й день повномасштабної війни.

Вночі у Києві ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. Ймовірно, приліт стався у передмісті Києва, а саме у селі Крюківщина. Офіційної інформації поки немає. 

Внаслідок атаки ворожого дрона на Харків є двоє постараждалих.

Читайте також:

Теги: дрон Міноборони РФ безпілотник нафтопродукти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки дронів на Суми
Шахеди атакували житловий сектор Сум (фото, відео)
Вчора, 07:24
Ворог оснащує дрони новим видом бойової частини та змінює розташування компонентів
Розвідка розкрила, як Росія модернізує «Шахеди»
18 лютого, 21:40
Фахівці виявили дефекти обшивки та пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки
Ліквідація пожежі триває. Міндовкілля повідомили про ситуацію на ЧАЕС
18 лютого, 09:24
Вибухи в Росії лунали в ніч на 15 лютого
Вибухова ніч у Росії: декілька областей атакували дрони
15 лютого, 08:46
Російський ударний дрон із фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС
Удар російського дрона по ЧАЕС: яка реакція світових лідерів
14 лютого, 10:15
Неспокійно вночі було в Краснодарському краї
Безпілотники атакували два НПЗ у Краснодарському краї (відео)
10 лютого, 07:41
У Волгограді дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) «Лукойл-Волгограднафтопереробка»
У Волгограді дрони атакували нафтоперобний завод, є влучання і у Воронезькій області
31 сiчня, 04:36
На місці влучання сильна пожежа
Ворожий дрон влучив у будинок у Києві (відео)
Вчора, 23:35
Наслідки ворожої атаки на Харків
Атака дронів на Харків: фото наслідків
Сьогодні, 06:19

Соціум

Трамп запропонує «золоті карти» для охочих переїхати: яка ціна та умови
Трамп запропонує «золоті карти» для охочих переїхати: яка ціна та умови
РФ скаржиться на атаку майже 130 українських дронів: ймовірно постраждав морський порт (відео)
РФ скаржиться на атаку майже 130 українських дронів: ймовірно постраждав морський порт (відео)
Ізраїль атакував військові об'єкти на півдні Сирії
Ізраїль атакував військові об'єкти на півдні Сирії
Краснодарський край масовано атаковано дронами
Краснодарський край масовано атаковано дронами
Департамент Маска з державної ефективності починають покидати працівники
Департамент Маска з державної ефективності починають покидати працівники
Українці за кордоном зможуть отримати дистанційно бронювання від мобілізації: деталі
Українці за кордоном зможуть отримати дистанційно бронювання від мобілізації: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
132K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
18K
Доктор геологічних наук спростував інформацію ЗМІ і дав тверезу оцінку вартості корисних копалин України
12K
Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Путін пропонує США рідкісноземельні метали
7246
На тлі чуток про відключення в Україні компанія Starlink вийшла із заявою

Новини

26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua