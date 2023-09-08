Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Відбувся урочистий молебень до Дня міста Вінниці 2023

Христина Жиренко
glavcom.ua
Відбувся урочистий молебень до Дня міста Вінниці 2023

У Вінниці не проводитимуть гучних святкувань до Дня міста

Вінниця вдруге відзначає День міста в умовах повномасштабної війни. 8 вересня у Спасо-Преображенському кафедральному соборі звершили урочистий молебень, в якому взяли участь представники влади та містяни. Цьогоріч відзначають 660 річницю від заснування міста. Про це повідомляють у Вінницькій міській раді. 

Керівники міста та області й численні парафіяни молилися за вінничан, Україну та якнайшвидшу Перемогу. 

Після урочистого молебня на площі Шевченка відбулась церемонія покладання квітів до священних для кожного вінничанина меморіальних місць вшанування пам’яті полеглих Героїв.

7 фото
На весь екран
Урочистий молебень у Вінниці

З огляду на безпеку цьогоріч у Вінниці не проводитимуть гучних святкувань до Дня міста. Більшість заходів відбудуться онлайн. З програмою запланованих заходів можна ознайомитися тут

Теги: Вінниця місто релігія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Громадяни ЄС нарікають на проблему пошуку житла
Українські біженці стали однією з причин житлової кризи в ЕС – Bloomberg
5 вересня, 10:19
Біженці, які живуть у Чехії, не надто прагнуть повертатись до України
Скільки українських біженців готові повернутися додому з Чехії: шокуючі результати опитування
24 серпня, 18:39
Росіяни атакували школи на Сумщині
Одещина оговтується від атаки «шахедів», удар по Запоріжжю: ситуація в регіонах
23 серпня, 12:44
16 людей, травмованих внаслідок ракетного обстрілу РФ, було прооперовано
Ракетний удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 150
20 серпня, 14:17
Іван Леньо з донькою Маланкою
Донька лідера відомого українського гурту потрапила під ракетний обстріл у Чернігові
19 серпня, 18:21
У день обстрілу хлопчик поїхав до Вінниці зі своїми рідними, щоб зробити документи для перетину кордону
Хвилина мовчання: згадаймо 8-річного Кирила П'яхіна з Херсона, який загинув у Вінниці
18 серпня, 09:00
Віталій Кличко: «Столиця отримає дорожню карту трансформації міських послуг та конкретні цифрові інструменти для покращення психічного здоров’я постраждалих від війни»
Цифрові технології та британські стратегії: Кличко розповів, як столиця вдосконалить міські послуги
17 серпня, 18:45
Священник Московської церкви запропонував розстріляти всіх ченців прямо в Лаврі (відео)
Священник Московської церкви запропонував розстріляти всіх ченців прямо в Лаврі (відео)
15 серпня, 18:49
Віталій Кличко: Київ продовжує розвивати електронну демократію та впроваджувати інструменти громадської участі
Київ отримав спеціальний статус Європейської столиці демократії
10 серпня, 14:30

Новини

Відбувся урочистий молебень до Дня міста Вінниці 2023
Відбувся урочистий молебень до Дня міста Вінниці 2023
Святкували дитячий день народження: подробиці ДТП на Вінниччині з 12 загиблими в «Жигулях»
Святкували дитячий день народження: подробиці ДТП на Вінниччині з 12 загиблими в «Жигулях»
В авто було 12 пасажирів. Подробиці резонансної ДТП, де загинули діти
В авто було 12 пасажирів. Подробиці резонансної ДТП, де загинули діти
Моторошна автокатастрофа на Вінниччині: серед жертв є діти
Моторошна автокатастрофа на Вінниччині: серед жертв є діти
На Вінниччині командира відділення військкомату затримано на хабарі
На Вінниччині командира відділення військкомату затримано на хабарі
Фонд держмайна продає Мурафський кар'єр із багатомільйонними боргами
Фонд держмайна продає Мурафський кар'єр із багатомільйонними боргами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22K
ЗСУ заінтригували хорошими новинами з півдня
21K
Сусідня з Україною країна з тріском провалила туристичний сезон
20K
Названо нардепа, який придбав найдорожче авто під час війни (фото)
14K
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
11K
Німеччина шукає нові можливості для прийому біженців

Новини

Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
Сьогодні, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
Вчора, 21:01
«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Вчора, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
6 вересня, 07:11

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту