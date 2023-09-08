Відбувся урочистий молебень до Дня міста Вінниці 2023

У Вінниці не проводитимуть гучних святкувань до Дня міста

Вінниця вдруге відзначає День міста в умовах повномасштабної війни. 8 вересня у Спасо-Преображенському кафедральному соборі звершили урочистий молебень, в якому взяли участь представники влади та містяни. Цьогоріч відзначають 660 річницю від заснування міста. Про це повідомляють у Вінницькій міській раді.

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Керівники міста та області й численні парафіяни молилися за вінничан, Україну та якнайшвидшу Перемогу.

Після урочистого молебня на площі Шевченка відбулась церемонія покладання квітів до священних для кожного вінничанина меморіальних місць вшанування пам’яті полеглих Героїв.

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Урочистий молебень у Вінниці

З огляду на безпеку цьогоріч у Вінниці не проводитимуть гучних святкувань до Дня міста. Більшість заходів відбудуться онлайн. З програмою запланованих заходів можна ознайомитися тут.