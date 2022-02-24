Обстріл військової частини на Одещині: кількість жертв зросла до 22

Рятувальниками завершено розбір завалів – 22 загиблих (11 чоловіків та 11 жінок) внаслідок військового удару на військову частину в селі Липецьке

Силами співробітників ДСНС з-під завалів врятовано шістьох людей

У селі Липецьке Подільського району Одеської області внаслідок російського удару на військову частину загинуло 22 особи, ще шістьох людей терміново госпіталізували. Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА.

«Рятувальниками завершено розбір завалів – 22 загиблих (11 чоловіків та 11 жінок) внаслідок військового удару на військову частину в селі Липецьке, Подільського району. Силами співробітників ДСНС з-під завалів врятовано шістьох людей, госпіталізовано до Подільської міської лікарні», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи з виявлення загиблих та поранених завершено.

Раніше повідомлялося, що 18 осіб загинули в результаті удару по військовій частині в селі Липецьке, Подільського району.

Також одеські рятувальники ліквідували пожежу на складах, які спалахнули внаслідок удару росіян.

До слова, російські окупанти прорвалися в Чорнобиль. Радіація може накрити Європу. Зеленський заявив, що російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС.

Ще Росія залучила до атаки флот: під обстрілом острів Зміїний.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти підійшли до острова Зміїний та погрожують прикордонникам (відео).

Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.

Удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.

Також стало відомо, що відбувається зараз у Харкові: ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки.