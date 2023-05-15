Польський концерн збільшить випуск артснарядів до понад 200 тисяч

Збільшення виробництва проводитимуть за двома програмами: для польської армії та Збройних сил України

Польський державний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa планує збільшити виробництво артилерійських снарядів до понад 200 тисяч штук на рік. Про це повідомив у інтерв’ю PAP керівник концерну Себастьян Хвалєк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми серйозно налаштовані й готові значно збільшити виробничі потужності. Сьогодні наша потужність становить 30-40 тис. боєприпасів на рік. Ми хочемо збільшити їх до понад 200 000 штук на рік», – каже Хвалєк.

Збільшення виробництва проводитимуть за двома програмами: для польської армії та Збройних сил України в межах спільних закупівель снарядів країн-членів Євросоюзу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Хвалєка, Польща збирається створити повний цикл виробництва артилерійських снарядів. Для цього планують відновити роботу заводу нітроцелюлози, основного компонента пороху, у місті Пйонки.

Нагадаємо, нещодавно голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель оголосив, що в Європейському союзі підготують для України 1 мільйон снарядів 155 мм, а також понад одну тисячу ракет.

Додамо, 5 травня Рада ЄС остаточно затвердила виділення €1 млрд на закупівлю боєприпасів для України.

Раніше голова європейської дипломатії Жозеп Боррель розповів у інтерв’ю чому ЄС не припинятиме підтримувати Україну та що станеться, якщо Захід перестане надавати країні військову допомогу.