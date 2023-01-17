Звільнення Арестовича, завершення пошуково-рятувальних робіт у Дніпрі. Головне за 17 січня

ЗСУ знищили Су-25 та радіолокаційну станцію противника

Офіс президента звільнив Арестовича з посади радника, пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару у Дніпрі завершено, Україна вперше продала морський порт. Ми зібрали добірку головних новин 17 січня, щоб ви були в курсі важливих подій.

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Офіс президента звільнив Арестовича з посади радника – ЗМІ

В Офісі президента задовольнили прохання Олексія Арестовича про звільнення з посади позаштатного радника. Зазначається, що керівник Апарату Офісу президента України Марія Вітушок підписала відповідний наказ про звільнення Арестовича.

Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару у Дніпрі завершено (фото, відео)

Станом на 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершено. Як зазначається, врятовано 39 осіб, з них шестеро дітей, загинуло 44 особи, з них п’ятеро дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей, отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, чотири особи знайдені живими у родичів, в лікарнях.

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Україна вперше продала морський порт

Регіональне відділення Фонду держмайна в Одеській області вперше продало морський торговельний порт «Усть-Дунайськ». Під час торгів ціна порту зросла майже чотири рази. Його продали за 201 млн грн. На продаж виставили три активи – сам порт у Вилковому Одеської області, портопункт «Кілія» за 54 км від Дунаю і базу обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів на острові Шабаш.

ЗСУ знищили Су-25 та радіолокаційну станцію противника – Генштаб

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Протягом доби нашими захисниками знищено ворожий літак Су-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.

Британська розвідка повідомила, чим Росія атакувала Дніпро

Російські загарбники ударили по житловому будинку в Дніпрі протикорабельною російською ракетою. При цьому Москва неправдиво звинуватила у попаданні українську ракету ППО. За даними британської розвідки, велика протикорабельна ракета AS-4 Kitchen, запущена із середнього бомбардувальника Ту-22М3 Backfire, з високою ймовірністю вразила житловий будинок у Дніпрі, внаслідок чого загинуло щонайменше 40 людей.

Нагадаємо, триває 328-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку області, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів, в тому числі: Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам’янка, Водяне, Невельське, Мар’їнка, Побєда Донецької області.