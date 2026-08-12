Сирський оцінив результати наступу на Олександрівському напрямку

Генерал наголосив, що операція показала здатність української армії перехоплювати ініціативу та звільняти території

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський подякував військовим, які брали участь у наступальній операції на Олександрівському напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Сирського.

Генерал зазначив, що операція тривала із січня до серпня 2026 року. У ній брали участь підрозділи Десантно-штурмових, Штурмових військ та інші сили. «Сім місяців важких боїв. Сім місяців щоденної роботи, рішучості та руху вперед», – наголосив Сирський. За його словами, за цей час українські військові відновили контроль над 745 кв. км території та 26 населеними пунктами у трьох областях.

Сирський наголосив, що за цими результатами стоять бойова робота українських підрозділів та мужність військовослужбовців. «За кожним із цих кілометрів – бойова робота наших підрозділів, відвага українських воїнів і висока ціна, яку вони платять за звільнення своєї землі», – заявив головнокомандувач.

На думку Сирського, результати операції продемонстрували, що Сили оборони здатні не лише утримувати позиції, а й проводити наступальні дії. «Ця операція вкотре довела: українська армія здатна не лише стійко тримати оборону, а й наступати, перехоплювати ініціативу та звільняти українську землю», – зазначив він.

Колишній головнокомандувач також закликав українців зберігати стійкість у тилу. За його словами, поки військові виконують завдання на полі бою, спільним обов'язком суспільства є бути «настільки ж витривалими й послідовними за їхніми спинами».

Нагадаємо, українські військові провели наступальну операцію на Олександрівському напрямку, внаслідок якої під контроль України вдалося повернути 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Вона розпочалася 29 січня.

Звільнено 12 сіл у Дніпропетровській області, 10 – у Донецькій та чотири – у Запорізькій. Крім того, на території площею понад 300 кв. км українські військові проводили пошук та знищення російських підрозділів, яким вдалося проникнути в тилову смугу.