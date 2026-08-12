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Сирський оцінив результати наступу на Олександрівському напрямку

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Сирський оцінив результати наступу на Олександрівському напрямку
Сирський висловився про наступ ЗСУ
фото: головне управління комунікацій ЗСУ

Генерал наголосив, що операція показала здатність української армії перехоплювати ініціативу та звільняти території

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський подякував військовим, які брали участь у наступальній операції на Олександрівському напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Сирського.

Генерал зазначив, що операція тривала із січня до серпня 2026 року. У ній брали участь підрозділи Десантно-штурмових, Штурмових військ та інші сили. «Сім місяців важких боїв. Сім місяців щоденної роботи, рішучості та руху вперед», – наголосив Сирський. За його словами, за цей час українські військові відновили контроль над 745 кв. км території та 26 населеними пунктами у трьох областях.

Сирський наголосив, що за цими результатами стоять бойова робота українських підрозділів та мужність військовослужбовців. «За кожним із цих кілометрів – бойова робота наших підрозділів, відвага українських воїнів і висока ціна, яку вони платять за звільнення своєї землі», – заявив головнокомандувач.

На думку Сирського, результати операції продемонстрували, що Сили оборони здатні не лише утримувати позиції, а й проводити наступальні дії. «Ця операція вкотре довела: українська армія здатна не лише стійко тримати оборону, а й наступати, перехоплювати ініціативу та звільняти українську землю», – зазначив він.

Колишній головнокомандувач також закликав українців зберігати стійкість у тилу. За його словами, поки військові виконують завдання на полі бою, спільним обов'язком суспільства є бути «настільки ж витривалими й послідовними за їхніми спинами». 

Нагадаємо, українські військові провели наступальну операцію на Олександрівському напрямку, внаслідок якої під контроль України вдалося повернути 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Вона розпочалася 29 січня.

Звільнено 12 сіл у Дніпропетровській області, 10 – у Донецькій та чотири – у Запорізькій. Крім того, на території площею понад 300 кв. км українські військові проводили пошук та знищення російських підрозділів, яким вдалося проникнути в тилову смугу.

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Теги: Олександр Сирський наступ військові ЗСУ Дніпропетровщина Запоріжжя Донеччина

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