Вибори мера Харкова: екзитполи назвали ймовірного переможця

У разі, якщо один із кандидатів в мери Харкова набирає в першому турі 50% + 1 голос, він автоматично оголошується переможцем виборів

За кандидатуру Терехова проголосували понад 50% виборців

На дострокових виборах мера Харкова, які пройшли у неділю, 31 жовтня, лідирує секретар міської ради міста Ігор Терехов, який виконує обов’язки міського голови. За нього проголосували понад 50% виборців. Про це свідчать дані екзитполу New Image Marketing Group та Центр «соціальний моніторинг».

Ігоря Терехова, який представляє «Блок Кернеса – успішний Харків», підтримали 53,8% виборців, на другому місці – самовисуванець Михайло Добкін, за якого проголосували 24,5%.

Далі результати такі:

Олександр Скорик (Європейська солідарність) – 6,7%

Костянтин Немічев (самовисуванець) – 5,3%

Аліна Мустафаєва (самовисуванка) – 3,4%

Володимир Плетньов (партія Шарія) – 3,3%

Денис Ярославський (самовисуванець) – 1,5%

Метод опитування – імітація голосування, тобто, анонімне заповнення анкет респондентами. Після заповнення респонденти самостійно клали анкету в скриньку, яка імітувала урну для голосування. Кількість опитаних – 7490.

У разі, якщо один із кандидатів в мери Харкова набирає в першому турі 50% + 1 голос, він автоматично оголошується переможцем виборів. Другий тур у такому разі не проводиться.

Інші кандидати набрали менш як 1% голосів виборців.

На посаду мера міста претендують 10 кандидатів. Кандидатами на посаду Харківського міського голови зареєстровані самовисуванці Костянтин Немічев, Дмитро Маринін, Михайло Добкін, Аліна Мустафаєва, Денис Ярославський, Сергій Ряполов, Віктор Величков, представник «Партії Шарія» Володимир Плетньов, представник «Блоку Кернеса» Ігор Терехов, представник «Європейської Солідарності» Олександр Скорик. Позачергові вибори мера Харкова призначили у зв'язку зі смертю попереднього глави міста Геннадія Кернеса.

Нагадаємо, на позачергових виборах мера Харкова на дільниці № 631261 голова ДВК зупинила процедуру голосування.

Нагадаємо, явка на позачергових виборах Харківського міського голови зросла до 22,7%.

Також, кандидати у мери Харкова Терехов та Добкін взяли участь в голосуванні.

До слова, на виборчій дільниці у Харкові жінка сфотографувала бюлетень, аби відзвітувати керівництву.

Як повідомлялося, у Харкові виборців заохочують до голосування цінними подарунками.