Адвокат Труханова погрожує НАБУ і Солом’янському суду

Якщо суд не визнає затримання Труханова незаконним, Лисак подаватиме заяву до Європейського суду

Олександр Лисак, адвокат Геннадія Труханова, вважає, що затримання мера Одеси 14 лютого було незаконним. Про це він заявив сьогодні, 15 лютого, у Солом’янському суді міста Києва. «Я хочу, щоб НАБУ у подібних справах припинило таку ганебну практику складання протоколів затримання. Тому що, по перше, європейський суд визнає



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Олександр Лисак, адвокат Геннадія Труханова

Якщо суд не визнає затримання Труханова незаконним, Лисак подаватиме заяву до Європейського суду

Олександр Лисак, адвокат Геннадія Труханова, вважає, що затримання мера Одеси 14 лютого було незаконним. Про це він заявив сьогодні, 15 лютого, у Солом’янському суді міста Києва.

«Я хочу, щоб НАБУ у подібних справах припинило таку ганебну практику складання протоколів затримання. Тому що, по перше, європейський суд визнає такі затримання незаконними. Потім на державу покладається обов’язок відшкодувати. У Молдові вже хочуть ввести відповідальність за такі затримання для прокурорів, суддів та слідчих», — сказав він.

Лисак зазначає, що якщо суд визнає затримання незаконним, це відкриє шлях для проведення слідчих дій по відношенню до осіб, які вчиняли затримання. Якщо ні, то він буде готувати ще одну заяву до Європейського суду про незаконне затримання. «Тому що цю практику треба зупиняти. Якщо не зупинимо — кожен день будемо садити», — сказав адвокат.

Раніше повідомлялося, що у прокуратурі оцінили вартість свободи для мера Одеси.

Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.

У НАБУ підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.

Вранці стало відомо, що у «Борисполі» затримали заступника затриманого цього ж дня мера Одеси.

Труханов спеціально перервав своє відрядження для допиту.

Співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.

9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.