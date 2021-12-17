Апеляційний суд розглянув клопотання про запобіжний захід Медведчуку
Адвокати просили суд скасувати запобіжний захід Медведчуку
Київський апеляційний суд відмовився скасувати запобіжний захід голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Він залишається під домашнім арештом, стало відомо з рішення суду.
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляції, подані адвокатами політика та прокуратурою.
Вони оскаржували ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва від 12 жовтня 2021 року про відмову у задоволені клопотання щодо застосування Медведчуку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрання йому цілодобового домашнього арешту.
Ухвалу суду першої інстанції від 12 жовтня залишено без змін. Апеляційні скарги сторони захисту і прокуратури залишено без задоволення.
Як відомо, 2 листопада суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід. Перед цим йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу. Згодом Медведчук прокоментував домашній арешт та заявив, що на Донбасі нема війни з Росією.
До слова, журналісти показали палац Медведчука із власною церквою, перукарнею та шубосховищем.