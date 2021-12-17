  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Апеляційний суд розглянув клопотання про запобіжний захід Медведчуку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Віктор Медведчук залишиться під домашнім арештом - Апеляційний суд розглянув клопотання про запобіжний захід Медведчуку
    Віктор Медведчук залишиться під домашнім арештом
    фото: reuters

    Адвокати просили суд скасувати запобіжний захід Медведчуку

    Київський апеляційний суд відмовився скасувати запобіжний захід голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Він залишається під домашнім арештом, стало відомо з рішення суду.

    Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляції, подані адвокатами політика та прокуратурою.

    Вони оскаржували ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва від 12 жовтня 2021 року про відмову у задоволені клопотання щодо застосування Медведчуку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрання йому цілодобового домашнього арешту.

    Ухвалу суду першої інстанції від 12 жовтня залишено без змін. Апеляційні скарги сторони захисту і прокуратури залишено без задоволення.

    Як відомо, 2 листопада суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід. Перед цим йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу. Згодом Медведчук прокоментував домашній арешт та заявив, що на Донбасі нема війни з Росією.

    До слова, журналісти показали палац Медведчука із власною церквою, перукарнею та шубосховищем.

    Читайте також:
    Теги: Віктор Медведчук суд арешт політика Опозиційна платформа — За життя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Апеляційний суд розглянув клопотання про запобіжний захід Медведчуку