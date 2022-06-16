Арестович пояснив невисокі темпи передачі західної зброї Україні

Олексій Арестович припустив, що Захід постачає зброю Україні не для перемоги над Росією, а для того, аби змусити РФ припинити війну через її безперспективність

Захід не хоче розпаду Росії на тридцять держав, які будуть воювати між собою за ядерну зброю

Західні союзники не хочуть зміни путінського режиму і розпаду Росії. Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив у ефірі «Фейгін Live».

За словами Арестовича, західні еліти бояться появи на місці Росії великої кількості держав на чолі з локальними диктаторами, які розпочнуть війну між собою за ядерний арсенал РФ.

Радник голови Офісу президента України припустив, що такі процеси можуть розпочатися на території країни-агресора після поразки на полі бою.

Тому, зазначив Олексій Арестович, західні країни надають Україні таку кількість зброї, щоб Росія не програла війну, але визнала безперспективність продовження війни.

«Захід хоче не знищити путінський режим, а послабити його і взяти під контроль», – висловив таку гіпотезу Олексій Арестович.

Нагадаємо, учора, 15 червня, стало відомо, що США виділять Україні новий пакет зброї на $1 млрд.

Німеччина ж передасть Україні реактивні системи залпового вогню.

Міністр оборони США Ллойд Остін, підбиваючи проміжні підсумки третьої зустрічі союзників у Рамштайні, зазначив, що Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди – нові одиниці артилерії.