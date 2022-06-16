  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Арестович пояснив невисокі темпи передачі західної зброї Україні
рус
    Політика

    Арестович пояснив невисокі темпи передачі західної зброї Україні

    Олексій Арестович припустив, що Захід постачає зброю Україні не для перемоги над Росією, а для того, аби змусити РФ припинити війну через її безперспективність - Арестович пояснив невисокі темпи передачі західної зброї Україні
    Олексій Арестович припустив, що Захід постачає зброю Україні не для перемоги над Росією, а для того, аби змусити РФ припинити війну через її безперспективність
    фото: Facebook Олексія Резнікова

    Захід не хоче розпаду Росії на тридцять держав, які будуть воювати між собою за ядерну зброю

    Західні союзники не хочуть зміни путінського режиму і розпаду Росії. Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив у ефірі «Фейгін Live».

    За словами Арестовича, західні еліти бояться появи на місці Росії великої кількості держав на чолі з локальними диктаторами, які розпочнуть війну між собою за ядерний арсенал РФ.

    Радник голови Офісу президента України припустив, що такі процеси можуть розпочатися на території країни-агресора після поразки на полі бою.

    Тому, зазначив Олексій Арестович, західні країни надають Україні таку кількість зброї, щоб Росія не програла війну, але визнала безперспективність продовження війни.

    «Захід хоче не знищити путінський режим, а послабити його і взяти під контроль», – висловив таку гіпотезу Олексій Арестович.

    Нагадаємо, учора, 15 червня, стало відомо, що США виділять Україні новий пакет зброї на $1 млрд.

    Німеччина ж передасть Україні реактивні системи залпового вогню.

    Міністр оборони США Ллойд Остін, підбиваючи проміжні підсумки третьої зустрічі союзників у Рамштайні, зазначив, що Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди – нові одиниці артилерії.

    Читайте також: Результати «Рамштайну-3»: яку зброю отримає Україна
    Теги: росія окупанти зброя війна Україна озброєння окупація Олексій Арестович #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Арестович пояснив невисокі темпи передачі західної зброї Україні