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Банкова повідомила, як готувався візит Байдена

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Банкова повідомила, як готувався візит Байдена
Офіс президента

Єрмак зазначив, що візит Байдена до України – це сигнал для Кремля

Візит президента США Джозефа Байдена в Київ готувався досить довго та в режимі великої конфіденційності. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

«Готувався візит досить довго... Але достеменно відомо про те, що він відбудеться, стало минулої п'ятниці, коли ми розмовляли із Салліваном (радником Байдена з питань національної безпеки – «Главком»)», – розповів Єрмак.

Зазначається, що Джейк Салліван також був одним із тих, хто брав участь і в організації візиту Зеленського до США у грудні минулого року.

«Працювали команди. Візит готувався в режимі великої конфіденційності у зв'язку з безпековими питаннями, тому мало хто про нього знав. Але ті, хто знали про нього, провели дуже професійну роботу, хотів би подякувати всім за це», – сказав глава Офісу президента.

Єрмак також зазначив, що візит Байдена в Україну прискорив багато процесів, найважливішими з яких є надання необхідної зброї для ЗСУ. Крім того, за його словами, такий візит – це сигнал для Кремля, що США буде з Україною до самої її перемоги у війні, у свою чергу Кремль не має шансів перемогти.

«Візит – це ще один крок, який свідчить про те, що ми друзі та партнери не лише сьогодні, а й після перемоги: стосовно реконструкції та відновлення нашої держави», – резюмував він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні, 20 лютого, був з неоголошеним візитом у Києві

Після цього, він вирушив до Польщі з дводенним візитом: його подорож у Європу присвячена річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Теги: США Офіс президента війна

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