Банкова повідомила, які висновки США винесли з візиту Зеленського
Подоляк: «Істерика Росії «поговоріть із нами» нікого не цікавить...»
В Офісі президента назвали чотири головні моменти поїздки Володимира Зеленського до Вашингтона. Серед яких – остаточне рішення США про поразку росіян у війні. Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
«США остаточно зафіксували базові речі: 1. Росія має програти. 2. Компромісів «території в обмін на псевдо/мир» не буде. 3. Україна отримає всю необхідну військову допомогу. Максимально. 4. Істерика Росії «поговоріть із нами» нікого не цікавить...», – написав Подоляк.
Нагадаємо, Кремль офіційно відреагував на візит Зеленського в США привселюдною лайкою.
Нагадаємо, напередодні, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський завітав із робочим візитом до Вашингтона. Він зустрівся із президентом США Джозефом Байденом та першою леді Джилл Байден, а також виступив у Конгресі.
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