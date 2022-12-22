Банкова повідомила, які висновки США винесли з візиту Зеленського

Подоляк вважає, що США остаточно зафіксували, що Росія має програти

Подоляк: «Істерика Росії «поговоріть із нами» нікого не цікавить...»

В Офісі президента назвали чотири головні моменти поїздки Володимира Зеленського до Вашингтона. Серед яких – остаточне рішення США про поразку росіян у війні. Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«США остаточно зафіксували базові речі: 1. Росія має програти. 2. Компромісів «території в обмін на псевдо/мир» не буде. 3. Україна отримає всю необхідну військову допомогу. Максимально. 4. Істерика Росії «поговоріть із нами» нікого не цікавить...», – написав Подоляк.

Нагадаємо, Кремль офіційно відреагував на візит Зеленського в США привселюдною лайкою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, напередодні, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський завітав із робочим візитом до Вашингтона. Він зустрівся із президентом США Джозефом Байденом та першою леді Джилл Байден, а також виступив у Конгресі.