Головна Країна Політика
search button user button menu button

Банкова повідомила, які висновки США винесли з візиту Зеленського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова повідомила, які висновки США винесли з візиту Зеленського
Подоляк вважає, що США остаточно зафіксували, що Росія має програти
фото: Володимир Зеленський/Твіттер

Подоляк: «Істерика Росії «поговоріть із нами» нікого не цікавить...»

В Офісі президента назвали чотири головні моменти поїздки Володимира Зеленського до Вашингтона. Серед яких – остаточне рішення США про поразку росіян у війні. Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«США остаточно зафіксували базові речі: 1. Росія має програти. 2. Компромісів «території в обмін на псевдо/мир» не буде. 3. Україна отримає всю необхідну військову допомогу. Максимально. 4. Істерика Росії «поговоріть із нами» нікого не цікавить...», – написав Подоляк.

Нагадаємо, Кремль офіційно відреагував на візит Зеленського в США привселюдною лайкою.

Нагадаємо, напередодні, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський завітав із робочим візитом до Вашингтона. Він зустрівся із президентом США Джозефом Байденом та першою леді Джилл Байден, а також виступив у Конгресі.

Читайте також: Головне за ніч: зустріч Зеленського з Байденом та виступ у Конгресі США
Теги: США Джозеф Байден війна Володимир Зеленський Михаил Подоляк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський не став одягатися офіційно і під час офіційної зустрічі з Байденом
У мережі розгорнулися дебати через одяг Зеленського під час візиту до США
Сьогодні, 11:56
Макрон вважає,що Європа повинна обмежити «залежність від США»
Макрон закликав Європу менше покладатися на США у питаннях безпеки
Сьогодні, 12:28
Два варіанти Зеленський рішуче відкидає і вимагає повного відновлення територіальної цілісності української держави
США вивчають три варіанти закінчення війни в Україні – Washington Post
Сьогодні, 13:20

Політика

Банкова повідомила, які висновки США винесли з візиту Зеленського
Банкова повідомила, які висновки США винесли з візиту Зеленського
День працівників дипломатичної служби: найсмішніші вислови послів
День працівників дипломатичної служби: найсмішніші вислови послів
Himars та ЗРК Patriot: Резніков прокоментував новий пакет військової допомоги США
Himars та ЗРК Patriot: Резніков прокоментував новий пакет військової допомоги США
Візит Зеленського у США: як реагували республіканці
Візит Зеленського у США: як реагували республіканці
Виступ Зеленського у Конгресі США: повний текст промови
Виступ Зеленського у Конгресі США: повний текст промови
Зеленський зустрівся із Пелосі. Офіс президента розкрив подробиці перемовин
Зеленський зустрівся із Пелосі. Офіс президента розкрив подробиці перемовин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Історичний візит Зеленського до Вашингтона: всі деталі (оновлено)
33K
Зустріч у Білому домі. Мережа сперечається через взуття Кулеби 
8242
Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото)
8167
Шойгу каже про новий наступ на Україну: з’явилися деталі
8002
22 грудня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
6375
Кремль зробив тривожну заяву через поранені сідниці Рогозіна

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту