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    Україна запросила Канаду долучитися до Кримської платформи

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    Міністри закордонних справ України та Канади провели переговори - Україна запросила Канаду долучитися до Кримської платформи
    Міністри закордонних справ України та Канади провели переговори

    У Канаді запевнили, що непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив Канаду до участі у першому саміті Кримської платформи.

    Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

    Кулеба поінформував канадського колегу Марка Гарно про пріоритети діяльності платформи та запросив канадську сторону взяти участь в її інавгураційному саміті цьогоріч.

    Гарно запевнив, що Канада непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

    Насамкінець, співрозмовники підтвердили взаємне запрошення здійснити робочі візити після нормалізації епідемічної ситуації.

    Раніше США закликали країни ООН приєднатися до Кримської платформи.

    Також повідомлялося, що місія ОБСЄ посилила присутність на Херсонщині через окупований Крим.

    Теги: Крим міністр Канада політика Україна Дмитро Кулеба суверенітет
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